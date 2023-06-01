Е-резидентство в Україні: уряд оновив чорний список FATF країн — Finance.ua

Е-резидентство в Україні: уряд оновив чорний список FATF країн
Український уряд оновив чорний та сірий списки FATF держав, громадянам яких забороняється ставати електронними резидентами. Зокрема, заборона поширюється на країну-агресорку — росію.
Про таке рішення йдеться на офіційному сайті Кабінету міністрів України (КМУ).
Згідно з ухваленою постановою, яка визначає підстави для відмови в отриманні громадянами різних держав статусу е-резидента, списки FATF розширили. Йдеться про країни щодо яких діють посилені заходи перевірок чи контрзаходи задля захисту міжнародної фінансової системи від ризику відмивання коштів, фінансування тероризму.
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До переліку країн, громадяни яких можуть набути статусу е-резидента, не включається рф.
До «сірого» списку FATF внесли: Албанію, Барбадос, Буркіна Фасо, Камбоджу, Кайманові острови, Демократичну Республіку Конго, Гібралтар, Гаїті, Ямайку, Йорданію, Малі, Марокко, Мозамбік, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Сирію, Танзанію, Туреччину, Уганду, Об'єднані Арабські Емірати, Ємен.
У «чорному списку» FAT: КНДР, М’янма, Іран.
Нагадаємо, минулого року в Україні запровадили інститут електронних резидентів. Було ухвалено закон, який передбачав такий механізм отримання статусу е-резидента:
1). Реєстрацію на порталі чи в застосунку «Дія», фінансову та безпекову перевірку.
2). У разі успішної перевірки особі надають статус е-резидента. Він стає платником податку третьої групи та отримує е-підпис.
3). Він зможе дистанційне відкривати рахунки в банку, а фінустанова з таким рахунком стане податковим агентом е-резидента.
Закон дозволить іноземним IT-фахівцям ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки до держбюджету онлайн.
Електронні резиденти сплачуватимуть 5% від доходів, якщо оборот не перевищуватиме лімітів для третьої групи ФОП, та 15% — більше ліміту.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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