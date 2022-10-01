Е-резидентство для іноземців: Гетманцев пояснив, чому це вигідно Україні — Finance.ua

Е-резидентство для іноземців: Гетманцев пояснив, чому це вигідно Україні Вчора 16:30 — Казна та Політика

Е-резидентство для іноземців: Гетманцев пояснив, чому це вигідно Україні

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроєкт № 5270 про оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.

Про це повідомив голова комітету, народний депутат «Слуги Народу» Данило Гетманцев.

«Завдяки цьому документу іноземці та особи без громадянства, які набули статусу електронного резидента та зареєстрували себе як ФОП, зможуть здійснювати підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні. І при цьому можуть не бути в Україні фізично», — розповів він.

Таким чином люди з тих країн, де важка політична чи економічна ситуація, можуть розвивати свій бізнес, налагоджувати співпрацю з цивілізованими ринками та партнерами і при цьому поповнювати бюджет нашої країни, сплачуючи податки, зауважив Данило Гетманцев.

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Насамперед ця концепція буде цікава для представників ІТ галузі країн, що розвиваються та держав із нестабільною політичною ситуацією.

Статус е-резидента дозволить іноземцям зареєструватись у мобільному застосунку в кілька кліків. А далі — вони отримують можливість відкрити бізнес в Україні та сплачувати податки за найбільш вигідними умовами. Усе це без присутності в нашій країні.

Таку ж модель електронного резидентства вже використовують в Естонії, найбільш цифровій державі у світі. Статус е-резидентів там отримали близько 100 000 іноземців.

«Е-резидент-підприємець відповідно до проєкту закону сплачує податки від своєї підприємницької діяльності в Україні, що позитивно впливатиме на інвестиційний клімат держави, активізацію та подальший розвиток національної економіки, збільшення валового внутрішнього продукту, а також надходжень до державного бюджету тощо», — переконаний Данило Гетманцев.

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