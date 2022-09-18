З 1 грудня запрацюють нові розміри ЄСВ для роботодавців та ФОП — Finance.ua

З 1 грудня запрацюють нові розміри ЄСВ для роботодавців та ФОП 18.09.2022, 10:14 — Валюта

Який розмір ЄСВ доведеться сплачувати з 1 грудня 2022 року підприємцям та фізичним особам.

Про це повідомили в Решетилівській ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2022 року згідно з Держбюджетом на 2023 рік розмір мінімальної зарплати становитиме:

• у місячному розмірі — 6700 грн (тобто на 200 грн більше ніж було встановлено з 1 січня — 6500 грн);

• у погодинному розмірі — 40,46 грн (тобто на 1 грн і 20 копійок більше, ніж було з 1 січня 2022 року — 39,26 грн).

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Максимальна база для нарахування ЄСВ з січня по 30 вересня 2022 року становить 97 500 грн, з жовтня буде 100 500 грн.

ЄСВ для роботодавців

Нагадаємо, що за ст. 1 Закону № 2464 мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Не нижче мінімального страхового внеску потрібно сплачувати ЄСВ за ставкою 22% за основних працівників.

Якщо працівник — сумісник, то 22% ЄСВ застосовується до його фактичної зарплати.

І в разі нарахування ЄСВ на зарплату працівників-осіб з інвалідністю всім роботодавцям слід застосовувати ставку 8,41% до фактичної суми нарахованої зарплати.

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Тож, з 1 грудня 2022 року при нарахуванні зарплати основному працівникові, який не є інвалідом, потрібно буде сплачувати ЄСВ не нижче 1474 грн.

Що ж до максимальної суми ЄСВ, яку треба сплатити за працівника у жовтні, то вона теж зросте. Оскільки максимальна база нарахування ЄСВ становитиме вже 100 500 грн.

Довідка Finance.ua:

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн з 1 грудня. «Наступного року ми плануємо виконувати всі наші соціальні зобов’язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться в грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року», — сказав Шмигаль Прем’єр наголосив, що, на жаль, уряд поки що не вбачає можливості подальшого збільшення мінімальної зарплати. Крім того, Шмигаль повідомив, що пенсії буде проіндексовано з 1 березня 2023 року.

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