У Мінсоцполітики розповіли, чи варто скасувати або скоротити ЄСВ — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, чи варто скасувати або скоротити ЄСВ Вчора 14:32 — Казна та Політика

У Мінсоцполітики розповіли, чи варто скасувати або скоротити ЄСВ

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович виступає проти скасування чи скорочення Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

"Це неможливо. Можна говорити про ПДФО і все інше, але якщо ми зменшимо єдиний соціальний внесок, ми скоротимо підтримку наших пенсіонерів. Це дуже прості розрахунки. І тут ми уже як дуже свідомі громадяни повинні ухвалити спільне рішення.

У нас до війни було 10 млн застрахованих осіб, які сплачують ЄСВ, і майже 11 млн пенсіонерів, один до одного. Переважна більшість людей декларує невисокі заробітні плати, на рівні мінімальної чи трошки вище. В середньому це є внесок 1,5-2 тис. грн до Пенсійного фонду. Це означає, що кожна людина платить 2 тис. грн сьогоднішньому пенсіонеру, і ми всі хочемо, щоб наші пенсіонери жили краще«, — сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання щодо можливості скорочення чи скасування ЄСВ для підтримки бізнесу.

На уточнювальне запитання, чи буде вона проти запровадження таких ініціатив, міністр відповіла ствердно.

«Так, однозначно. У всьому світі солідарна система передбачає заміщення пенсійної виплати, щоб це було 40% від заробітної плати. Якщо ми ставимо 40% заміщення, то це має бути 40% ЄСВ. Воно так і було, але його зменшили вдвічі. І зараз це знову суперечитиме математиці», — заявила вона.

За словами міністра, здійснити таке заміщення за рівної кількості застрахованих осіб і пенсіонерів, з ЄСВ 22% або ще меншим, просто неможливо.

«Або тоді нам потрібно розуміти, що ми фальшивимо, і все ПДФО перетече з проєктів розвитку в той самий Пенсійний фонд, адже ми не кинемо наших людей за межу виживання. В іншому разі люди, котрі пропонують скасувати ЄСВ, мають розуміти й казати, що готові будувати суспільство, яке відмовляється утримувати своїх пенсіонерів, хай вони живуть, як завгодно, на якісь благодійні допомоги, а пенсії ми не будемо платити. Тоді так вийде. Я не думаю, що ми справді хочемо такого рішення», — наголосила Жолнович.

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