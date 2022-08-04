У Мінсоцполітики розповіли, чи варто скасувати або скоротити ЄСВ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінсоцполітики розповіли, чи варто скасувати або скоротити ЄСВ

Казна та Політика
667
У Мінсоцполітики розповіли, чи варто скасувати або скоротити ЄСВ
У Мінсоцполітики розповіли, чи варто скасувати або скоротити ЄСВ
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович виступає проти скасування чи скорочення Єдиного соціального внеску (ЄСВ).
"Це неможливо. Можна говорити про ПДФО і все інше, але якщо ми зменшимо єдиний соціальний внесок, ми скоротимо підтримку наших пенсіонерів. Це дуже прості розрахунки. І тут ми уже як дуже свідомі громадяни повинні ухвалити спільне рішення.
У нас до війни було 10 млн застрахованих осіб, які сплачують ЄСВ, і майже 11 млн пенсіонерів, один до одного. Переважна більшість людей декларує невисокі заробітні плати, на рівні мінімальної чи трошки вище. В середньому це є внесок 1,5-2 тис. грн до Пенсійного фонду. Це означає, що кожна людина платить 2 тис. грн сьогоднішньому пенсіонеру, і ми всі хочемо, щоб наші пенсіонери жили краще«, — сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання щодо можливості скорочення чи скасування ЄСВ для підтримки бізнесу.
Читайте також
На уточнювальне запитання, чи буде вона проти запровадження таких ініціатив, міністр відповіла ствердно.
«Так, однозначно. У всьому світі солідарна система передбачає заміщення пенсійної виплати, щоб це було 40% від заробітної плати. Якщо ми ставимо 40% заміщення, то це має бути 40% ЄСВ. Воно так і було, але його зменшили вдвічі. І зараз це знову суперечитиме математиці», — заявила вона.
За словами міністра, здійснити таке заміщення за рівної кількості застрахованих осіб і пенсіонерів, з ЄСВ 22% або ще меншим, просто неможливо.
Місце для вашої реклами
«Або тоді нам потрібно розуміти, що ми фальшивимо, і все ПДФО перетече з проєктів розвитку в той самий Пенсійний фонд, адже ми не кинемо наших людей за межу виживання. В іншому разі люди, котрі пропонують скасувати ЄСВ, мають розуміти й казати, що готові будувати суспільство, яке відмовляється утримувати своїх пенсіонерів, хай вони живуть, як завгодно, на якісь благодійні допомоги, а пенсії ми не будемо платити. Тоді так вийде. Я не думаю, що ми справді хочемо такого рішення», — наголосила Жолнович.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.