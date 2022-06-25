Несплата ЄСВ та страховий стаж — що потрібно знати ФОП — Finance.ua

Несплата ЄСВ та страховий стаж — що потрібно знати ФОП 25.06.2022, 16:00 — Особисті фінанси

Несплата ЄСВ та страховий стаж — що потрібно знати ФОП

Через воєнний стан ФОПам дозволено не сплачувати ЄСВ. Проте це має певні наслідки щодо зарахування страхового стажу.

Хто може не сплачувати ЄСВ під час війни

У зв’язку з дією воєнного стану право тимчасово не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надається:

ФОПам на спрощеній системі оподаткування;

ФОПам на загальній системі оподаткування;

ФОПам, що займаються незалежною професійною діяльністю;

ФОПам, що є членами фермерських господарств.

На який період ФОПи звільняються від сплати ЄСВ. Право не нараховувати та не сплачувати ЄСВ фізичним особам-підприємцям надається у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану.

«Такий крок застосований задля зменшення фінансового навантаження на підприємців та стимулювання їх до продовження діяльності, необхідної для країни в складних умовах війни», — пояснюють у Головному управлінні ПФУ в Чернівецькій області.

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Чи зберігається страховий стаж при несплаті ЄСВ

Надана державою можливість впродовж зазначеного часу не сплачувати єдиний внесок передбачає, що відповідні періоди роботи не будуть зараховані до страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому.

Умова зарахування страхового стажу для пенсії. Відповідно до вимог чинного законодавства, до страхового стажу зараховуються виключно ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески.

Розмір щомісячного внеску не має бути меншим за законно встановлений мінімальний (з 01 січня 2022 року — 1430 грн).

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