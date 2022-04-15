Які роботодавці можуть не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників — Finance.ua
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Які роботодавці можуть не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників

Вчора 16:36Особисті фінанси
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Роботодавці — платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування, ФОПи, які належать до ІІ та ІІІ груп платників єдиного податку, а також юрособи, які належать до ІІІ групи платників ЄП, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.
Про це нагадали у Державній податковій службі України.
При цьому суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені роботодавцями, сплачуються за рахунок державного бюджету, крім періодів, у яких наймані працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок за рахунок державного бюджету.
Як визначити суму єдиного внеску, який сплатить держава? Для цього платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску за найманих працівників, визначених абзацом першим п. 9 прим. 20 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, у розмірах, передбачених частинами п’ятою і чотирнадцятою ст. 8 Закону № 2464.
Для розрахунку використовуються дані звітності стосовно найманих працівників щодо суми нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, суми нарахованого єдиного внеску, суми донарахованого та зменшеного нарахування єдиного внеску таких найманих працівників.
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На підставі розрахункуцентральний орган виконавчої влади формує бюджетні запити на отримання коштів на покриття сум несплаченого роботодавцями.
Вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до заробітної плати (доходу) за останній календарний місяць (включно), у якому відбулася фактична демобілізація такого працівника.
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За матеріалами: Finance.ua
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