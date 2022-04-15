Які трудові права мають військовослужбовці та учасники тероборони — Finance.ua

Які трудові права мають військовослужбовці та учасники тероборони

Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Про це йдеться у роз’ясненні щодо трудових прав військовослужбовців та учасників тероборони від Кординаційного центру з надання правової допомоги.

Дія Кодексу законів про працю України не поширюється на несення військовослужбовцями військової служби. Однак у випадку увільнення від іншої роботи для вступу на військову службу за ними зберігається попереднє місце роботи, посада і середній заробіток, а також відпускні.

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Але якщо до військової служби особа була безробітною, то на період військової служби виплата допомоги по безробіттю припиняється.

Основні права та трудові гарантії військовослужбовців:

право на захист від незаконного звільнення або переміщення по службі;

право на безоплатну перепідготовку і дострокове звільнення у визначених випадках, на матеріальну допомогу при звільненні, на одноразову грошову допомогу при звільненні в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби у визначених випадках;

право на службовий час нормальної тривалості (крім військових навчань, походів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби в добовому наряді тощо);

право на час відпочинку;

право на відпустки з оплатою вартості проїзду до місця відпустки і назад у визначеному порядку. Під час воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. При цьому надання військовослужбовцям у періоди мобілізації та воєнного стану інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється;

право на оплату праці, зокрема на грошове забезпечення та його індексацію;

на речове забезпечення або грошову компенсацію за неотримане речове майно, продовольче забезпечення, підйомні допомоги, добові;

право на охорону праці (у тому числі охорону здоров’я та медичну допомогу, безоплатну для учасників бойових дій психологічну, медико-психологічну реабілітацію, грошову допомогу на оздоровлення, одноразову грошову допомогу в разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (в разі смерті військовослужбовця одноразова грошова допомога отримується членами сім’ї);

право на навчання та підвищення кваліфікації;

право на пільги щодо проїзду,

право на подальше пільгове пенсійне забезпечення.

Військовослужбовці мають такі додаткові трудові права:

переважне право на залишення на роботі в разі скорочення на підприємстві;

право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення 6 місяців у перший рік роботи на підприємстві — у тому числі для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

можливість використовувати чергову щорічну відпустку у зручний час — для осіб з інвалідністю, дружин (чоловіків) військовослужбовців, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

14 календарних днів на рік додаткової відпустки, зі збереженням заробітної плати — для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також грошова компенсація за невикористані дні такої відпустки;

додаткові гарантії щодо працевлаштування осіб до 35 років, які влаштовуються на роботу вперше.

Після звільнення з військової служби для збереження місця роботи та посади працівник повинен вийти на роботу в день, що настає після дня взяття на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (військкоматі) після його звільнення з військової служби. У його військовому квитку зазначається дата про призов і звільнення з військової служби та взяття на військовий облік.

Що робити, якщо права військовослужбовців порушені? Негайно звернутися по безоплатну правову допомогу. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто на допомогу в складанні процесуальних документів (позовних заяв) та представництво їхніх інтересів у суді.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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