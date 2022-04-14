Криза на столичному ринку праці: яких спеціалістів шукають роботодавці — Finance.ua

Криза на столичному ринку праці: яких спеціалістів шукають роботодавці

Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Криза на столичному ринку праці: яких спеціалістів шукають роботодавці

Нинішня криза на ринку праці є найважчою за останні 10 років. Київський ринок праці постраждав найвідчутніше. І якщо раніше столиця була найбажанішим місцем пошуку роботи у пошукачів через високі зарплати, то нині у Києві пропонують не найвищі зарплати. Експерти grc.ua проанаізували, як змінився ринок праці у Києві та яку роботу можна знайти у столиці.

Вплив війни на ринок праці в Києві

Якщо в цілому на українському ринку праці кількість вакансій зменшилась у 19 разів порівняно з минулим роком, то у Києві падіння кількості пропозицій роботи більш суттєве — у 30 разів. Це видно й по тому, яку частку від усіх актуальних вакансій в Україні займають київські пропозиції. У квітні їх лише 37%. Окрім цього від початку війни частка столичних вакансій до усіх актуальних в Україні зменшується.

Яких співробітників шукають роботодавці

Найбільше відкритих вакансій у столиці, як і до війни, пропонують компанії ІТ-галузі. Для спеціалістів сфери інформаційних технологій, інтернет та телеком відкрито 29,4% вакансій від усіх актуальних в квітні у Києві.

На другому місці за затребуваністю у столиці працівники сфери продаж. Для них опубліковано 14% вакансій.

Серед затребуваних фахівців у Києві також маркетологи, SMM-спеціалісти, PR-спеціалісти та фахівці у сфері реклами. Вакансій у цій професійній сфері 11,6%.

Традиційно затребуваними також є фармацевти (7,3%) та працівники сфери логістики й транспорту (4,2%).

Де найменше роботи? Зараз не найкращий час для працевлаштування керівникам та топ-менеджерам. Пропозицій для них, порівняно з довоєнним часом, вкрай мало — лише 2% від усіх актуальних в Києві.

Менше пропозицій роботи лише у сфері Туризм, готелі, ресторани (1.8%), для представників банківської сфери (1,5%), фахівців з підбору та управління персоналом (0,8%), у сфері видобутку сировини (0,3%), науки та освіти (0,3%). Малозатребуваними також в столиці зараз є працівники сфери інсталяція та сервіс (0,3%), автомобільного бізнесу (0,2%), закупівель (0,2%) та безпеки (0,2%).

Не зважаючи на роботу в умовах війни, більшість пропозицій в Києві передбачають повний робочий день (59%), дистанційну роботу пропонують 33% роботодавців, по 4% вакансій із змінним чи гнучким графіком роботи.

А що із зарплатами?

Відчули на собі вплив війни й київські зарплати. Якщо протягом довгих років у столиці були найвищі зарплати, то зараз тут платять не найвище:

у Києві середня зарплата у квітні складає 25 000 грн;

водночас у Львівській області в середньому платять 28 300 грн;

у Дніпропетровській області 26 000 грн;

а в Одеській області 26 400 грн.

Варіанти віддаленої роботи в Києві

Третина пропозицій роботи у київських компаніях передбачає віддалений формат роботи. Отже, отримати роботу можуть пошукачі, які територіально знаходяться не лише у Києві, а й у інших містах України чи навіть за кордоном. Отже, українці, які внаслідок війни опинилися за кордоном та стикаються з проблемою працевлаштування за кордоном, мають можливість працювати віддалено в українських компаніях.

Найбільше віддаленої роботи в Києві зараз для кандидатів зі сфери ІТ — 44% від всіх актуальних. Ця сфера, завжди лідирувала по можливим пропозиція працювати віддалено, без прив’язки до міста чи країни. Українські ІТ-спеціалісти завжди були затребувані в усіх куточках світу.

Друге місце по кількості вакансій займає сфера Продажів — 19% від всіх актуальних вакансій у віддаленому форматі роботи. Практично всі вакансії розраховані на спеціалістів з продажів, менеджерів з продажу, які добре володіють іноземними мовами.

Трійку професійних сфер замикає сфера Маркетингу, реклами та PR — 16 % вакансій.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.