Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено — Finance.ua
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Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.
«Наступного року ми плануємо виконувати всі наші соціальні зобов’язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться в грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року», — сказав Шмигаль на пресконференції в середу.
Прем’єр наголосив, що, на жаль, уряд поки що не вбачає можливості подальшого збільшення мінімальної зарплати. Крім того, Шмигаль повідомив, що пенсії буде проіндексовано з 1 березня 2023 року.
Як повідомлялося, згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 6,7 тис. грн, а прожитковий мінімум — 2,6 тис. грн.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року. Наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн, а бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення до 6700 грн на місяць з 1 жовтня.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень;
  • важливим напрямком бюджету буде фінансування соціальних програм. За словами очільника Уряду, 35% видатків складатимуть пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину й освіту.
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За матеріалами:
mmr.ua
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