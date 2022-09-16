Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено — Finance.ua

Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено Сьогодні 04:57 — Технології&Авто

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.

«Наступного року ми плануємо виконувати всі наші соціальні зобов’язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться в грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року», — сказав Шмигаль на пресконференції в середу.

Прем’єр наголосив, що, на жаль, уряд поки що не вбачає можливості подальшого збільшення мінімальної зарплати. Крім того, Шмигаль повідомив, що пенсії буде проіндексовано з 1 березня 2023 року.

Як повідомлялося, згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 6,7 тис. грн, а прожитковий мінімум — 2,6 тис. грн.

Нагадаємо, раніше йшлося про те , що мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року. Наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн, а бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення до 6700 грн на місяць з 1 жовтня.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень;

важливим напрямком бюджету буде фінансування соціальних програм. За словами очільника Уряду, 35% видатків складатимуть пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину й освіту.

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