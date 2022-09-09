Від підвищення мінімальної зарплати відмовляться: Уряд назвав пріоритети державного бюджету на наступний рік — Finance.ua
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Від підвищення мінімальної зарплати відмовляться: Уряд назвав пріоритети державного бюджету на наступний рік

Казна та Політика
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Від підвищення мінімальної зарплати відмовляться: Уряд назвав пріоритети державного бюджету на наступний рік
Від підвищення мінімальної зарплати відмовляться: Уряд назвав пріоритети державного бюджету на наступний рік
В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.
Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
«У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам», — наголосив Роман Єрмоличев.
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За його словами, мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року. Наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн, а бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення до 6700 грн на місяць з 1 жовтня.
Також заступник Міністра фінансів повідомив, що медицина залишається пріоритетом фінансування на наступний рік.
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«Наразі ми дискутуємо із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені», ‒ сказав Роман Єрмоличев.
Також під час обговорення основних аспектів проекту держбюджету на 2023 рік було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров’я.
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Наприкінці зустрічі Роман Єрмоличев запевнив, що консультації щодо обговорення основних показників держбюджету буде продовжено і надалі до прийняття бюджету у Верховній Раді.

Довідка Finance.ua:

  • раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що понад трильйон гривень наступного року буде спрямовано на сектор безпеки й оборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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