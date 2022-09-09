У Мінфіні назвали єдиний дієвий спосіб збільшення надходжень до держбюджету — Finance.ua
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У Мінфіні назвали єдиний дієвий спосіб збільшення надходжень до держбюджету

Казна та Політика
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У Мінфіні назвали єдиний дієвий спосіб збільшення надходжень до держбюджету
У Мінфіні назвали єдиний дієвий спосіб збільшення надходжень до держбюджету
Запозичення залишаються єдиним дієвим способом збільшення надходжень до державного бюджету України в нинішніх умовах.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі інформаційного телемарафону.
«Об’єктивно можливості далі скорочувати витрати у нас немає, ми фактично мінімізували ці можливості. Збільшувати податки в умовах війни — це також не є виходом, бо бізнес закривається, тут також маневру немає. Єдиним джерелом залишаються запозичення — зовнішні у наших партнерів у вигляді грантів і кредитів і військові облігації», — сказав міністр.
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Також він додав, що сьогодні є всі сигнали щодо пожвавлення економіки, що дає можливість розраховувати на збільшення податкових надходжень у майбутньому. Крім цього, Марченко звернув увагу на збільшення надходжень від митниці за рахунок девальвації гривні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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