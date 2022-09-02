Доходи держбюджету України зростають: Мінфін назвав суму за останній місяць — Finance.ua

Доходи держбюджету України зростають: Мінфін назвав суму за останній місяць Вчора 13:01 — Казна та Політика

Доходи держбюджету України зростають: Мінфін назвав суму за останній місяць

У серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень). Також надійшло 109,7 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну

За оперативною інформацією Держказначейства, за січень-серпень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1449,4 млрд гривень у тому числі загального фонду — 1360,1 млрд грн.

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При цьому, у серпні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 230,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду — у сумі 212,1 млрд гривень.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 416,9 млрд гривень, у тому числі загальний фонд — у сумі 418,1 млрд гривень. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету становив 5,4 млрд гривень, у тому числі загального фонду — 6,4 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2022 року склали 716,2 млрд гривень. При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-серпень 2022 року склали 301,0 млрд гривень.

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