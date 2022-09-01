Скільки Україна повинна виплатити боргів: прогноз НБУ на найближчий рік — Finance.ua

Скільки Україна повинна виплатити боргів: прогноз НБУ на найближчий рік Вчора 10:05 — Казна та Політика

Скільки Україна повинна виплатити боргів: прогноз НБУ на найближчий рік

Національний банк України оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 липня 2022 року.

За даними НБУ, в третьому-четвертому кварталах 2022 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 10,112 млрд доларів, з яких 7,845 млрд доларів — основна сума боргу, 2,266 млрд доларів — відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2022 року — 5,571 млрд доларів. У IV кварталі треба повернути 4,541 млрд доларів.

До кінця року Україна повинна повернути 1,172 млрд доларів Міжнародному валютному фонду, в т.ч. 157 млн доларів відсотків. Також необхідно виплатити 14,640 млрд гривень нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства і банки за перший-другий квартали 2023 року повинні виплатити 6,100 млрд доларів, в т.ч. в першому кварталі — 3,867 млрд доларів, в третьому кварталі — 2,232 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 мільярда доларів;

грантові кошти на суму $3 млрд, надані нещодавно США через Світовий банк, збільшили загальну суму зовнішньої допомоги у серпні до $4,6 млрд — рекордного місячного обсягу з початку війни.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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