В Кабміні назвали суму, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку війни — Finance.ua

В Кабміні назвали суму, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку війни Вчора 12:01 — Казна та Політика

В Кабміні назвали суму, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку війни

Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 мільярда доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

За його словами, міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 млрд доларів: «Ми вдячні кожному за цю допомогу, яка дозволяє забезпечувати економічну стійкість нашої держави. Водночас така стійкість економіки — це основа для перемоги у війні та звільненні наших територій від окупантів».

Він також додав, на початку вересня урядова команда здійснить візит у Брюссель для проведення чергової Ради Асоціації Україна-ЄС. Паралельно з візитом до Брюсселя, за його словами, також планується візит в Німеччину. Як відмітив прем’єр, зараз Німеччина серед топ-5 країн та інституцій за обсягами фінансової підтримки України.

«Маємо гарні сигнали від Федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних Сил України», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як зазначив Денис Шмигаль, Україна також очікує, що німецьке керівництво продовжить займати лідерські позиції для якнайшвидшого надання Україні чергового траншу макрофіну від ЄС у розмірі 9 млрд євро.

Наразі Україна вже отримала 1 млрд євро, й очікується, що 8 млрд євро будуть надані протягом наступних місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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