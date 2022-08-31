В Кабміні назвали суму, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку війни — Finance.ua
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В Кабміні назвали суму, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку війни

Казна та Політика
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В Кабміні назвали суму, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку війни
В Кабміні назвали суму, яку Україна отримала від міжнародних партнерів з початку війни
Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 мільярда доларів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.
За його словами, міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 млрд доларів: «Ми вдячні кожному за цю допомогу, яка дозволяє забезпечувати економічну стійкість нашої держави. Водночас така стійкість економіки — це основа для перемоги у війні та звільненні наших територій від окупантів».
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Він також додав, на початку вересня урядова команда здійснить візит у Брюссель для проведення чергової Ради Асоціації Україна-ЄС. Паралельно з візитом до Брюсселя, за його словами, також планується візит в Німеччину. Як відмітив прем’єр, зараз Німеччина серед топ-5 країн та інституцій за обсягами фінансової підтримки України.
«Маємо гарні сигнали від Федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних Сил України», — зауважив Прем’єр-міністр.
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Як зазначив Денис Шмигаль, Україна також очікує, що німецьке керівництво продовжить займати лідерські позиції для якнайшвидшого надання Україні чергового траншу макрофіну від ЄС у розмірі 9 млрд євро.
Наразі Україна вже отримала 1 млрд євро, й очікується, що 8 млрд євро будуть надані протягом наступних місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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