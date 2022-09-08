Бюджет-2023: Зеленський повідомив, що на оборону спрямують трильйон гривень — Finance.ua

Бюджет-2023: Зеленський повідомив, що на оборону спрямують трильйон гривень Вчора 10:30 — Казна та Політика

Бюджет-2023: Зеленський повідомив, що на оборону спрямують трильйон гривень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що понад трильйон гривень наступного року буде спрямовано на сектор безпеки й оборони.

Про це він заявив у відеозверненні.

«Провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу щодо проекту бюджету на наступний рік. Зрозуміло, що це буде бюджет країни, що воює. Урядовці представлять параметри проекту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти — політично важливі пункти», — сказав Зеленський.

Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде спрямовано на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один.

Друге. Соціальні зобов’язання мають забезпечуватися в повному обсязі.

Третій пункт. Щоб пройти цей час і забезпечити фінансову, соціальну стабільність, треба максимально скоротити всі некритичні видатки держави, все те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу.

Четвертим пунктом Зеленський назвав активізацію економічних відносин, а пʼятим — спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.

Президент розраховує, що проект бюджету буде поданий до Верховної Ради вчасно.

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Українська правда За матеріалами:

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