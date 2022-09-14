Видатки, курс долара, середня зарплата: Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік — Finance.ua

Видатки, курс долара, середня зарплата: Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік Вчора 11:01 — Казна та Політика

Видатки, курс долара, середня зарплата: Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік

Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у Державному бюджеті на 2023 рік є один головний пріоритет — оборона та безпека нашої країни.

«Бюджет 2023-го року — це бюджет для перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна — це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є», — зазначив Шмигаль.

Як повідомив Глава Уряду, понад 1,1 трлн грн або майже 50% всіх видатків, згідно із затвердженим проектом держбюджету, буде спрямовано для сектору безпеки й оборони.

«Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у 4 рази», — зауважив Прем’єр-міністр.

Ще одним важливим напрямком бюджету буде фінансування соціальних програм. За словами очільника Уряду, 35% видатків складатимуть пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину й освіту.

«Це більше 800 млрд грн. Важливо, що Уряд буде збільшувати допомогу адресно саме тим, хто цього найбільше потребує, зокрема ми передбачаємо збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень», — відзначив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр підкреслив, що будуть скорочуватися всі інші видатки, зокрема, на органи державної влади: «Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур, видатки на утримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 млрд гривень, порівняно з 2022 роком».

Крім того, в рамках кошторису на 2023 рік буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн. За словами Прем’єр-міністра, там планується акумулювати конфісковані кошти росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення.

Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 млрд грн.

Власні доходи бюджету становитимуть 1,28 трлн грн, видатки — 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд дол щомісячно, або 20% ВВП.

Фінансувати дефіцит уряд планує, передусім, шляхом запозичень у сумі 1,5 трлн грн. Зокрема, з цієї суми 1,4 трлн грн припадає на зовнішні запозичення, ще 90,7 млрд грн — внутрішні.

Крім того, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць — 2589 гривень.

Шмигаль відзначив , що макроекономічний прогноз на наступний рік є консенсусом між Урядом, Національним банком та міжнародними фінансовими організаціями, адже залежно від ситуації на фронті, економіка України у 2023 році, за його словами, може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 та більше відсотків.

У рамках цього макропрогнозу економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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