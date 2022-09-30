Депутати зробили крок до впровадження в Україні е-резидентства для іноземців — Finance.ua
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Депутати зробили крок до впровадження в Україні е-резидентства для іноземців

Казна та Політика
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Депутати зробили крок до впровадження в Україні е-резидентства для іноземців
Депутати зробили крок до впровадження в Україні е-резидентства для іноземців
Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт № 5270 про е-резидентство.
Про це у своєму Telegram повідомив заступник голови комітету та автор законопроєкту Ярослав Железняк.
За його словами, е-резидентство в Україні — добрий варіант для фахівців у країнах зі складною політичною та економічною ситуацією працювати з розвиненими цивілізованими ринками та захистити свої доходи.
«Якщо коротко, це можливість для іноземців у пару кліків „перевезти“ свій бізнес в Україну без необхідності переїжджати фізично», — пояснив депутат.
За словами депутата, процедура е-резидентства в Україні працюватиме так:
  1. Фахівець реєструється в Дії та проходить фінансову та перевірку безпеки.
  2. Якщо все добре, він стає електронним резидентом — за фактом електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП.
  3. Відкриває дистанційно рахунок у банку. І саме банк буде податковим агентом для резидента.
  4. Працює та сплачує податок — 5% від доходів у межах ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту — 15%.
  5. Всі документи в електронній формі, всі листування з податковою онлайн, всі розрахунки безготівкові.
Депутат наголосив, що точно не зможуть стати е-резидентами громадяни країни-агресора, особи з «чорного списку» FATF та особи, які мають дохід в Україні (крім пасивного).
За словами депутата, механізм почне працювати з 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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