Депутати зробили крок до впровадження в Україні е-резидентства для іноземців — Finance.ua

Депутати зробили крок до впровадження в Україні е-резидентства для іноземців Вчора 17:21 — Казна та Політика

Депутати зробили крок до впровадження в Україні е-резидентства для іноземців

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт № 5270 про е-резидентство.

Про це у своєму Telegram повідомив заступник голови комітету та автор законопроєкту Ярослав Железняк.

За його словами, е-резидентство в Україні — добрий варіант для фахівців у країнах зі складною політичною та економічною ситуацією працювати з розвиненими цивілізованими ринками та захистити свої доходи.

«Якщо коротко, це можливість для іноземців у пару кліків „перевезти“ свій бізнес в Україну без необхідності переїжджати фізично», — пояснив депутат.

За словами депутата, процедура е-резидентства в Україні працюватиме так:

Фахівець реєструється в Дії та проходить фінансову та перевірку безпеки. Якщо все добре, він стає електронним резидентом — за фактом електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП. Відкриває дистанційно рахунок у банку. І саме банк буде податковим агентом для резидента. Працює та сплачує податок — 5% від доходів у межах ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту — 15%. Всі документи в електронній формі, всі листування з податковою онлайн, всі розрахунки безготівкові.

Депутат наголосив, що точно не зможуть стати е-резидентами громадяни країни-агресора, особи з «чорного списку» FATF та особи, які мають дохід в Україні (крім пасивного).

За словами депутата, механізм почне працювати з 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.