Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку — Finance.ua

Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку Сьогодні 16:35 — Особисті фінанси

Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку

Національний банк України надав право електронним резидентам з 8 березня 2023 року відкривати поточні рахунки в банку.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що це зумовлено необхідністю реалізації норм Закону України від 06 жовтня 2022 року № 2654-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів».

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«Закон визначає можливість реєстрації іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу е-резидента, фізичними особами-підприємцями для ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні, та надає їм право відкрити поточні рахунки виключно через інформаційну систему „Е-резидент“ в одному з банків, що доступний для вибору в цій системі», — нагадують в Нацбанку.

Ураховуючи норми закону, регулятор надав право:

е-резиденту — відкривати в банку, з яким Міністерство цифрової трансформації України уклало відповідний договір, поточні рахунки для здійснення підприємницької діяльності;

банку — закривати поточні рахунки е-резидента на підставі інформації, отриманої з інформаційної системи «Е-резидент», про припинення підприємницької діяльності е-резидента та перераховувати залишок коштів з поточних рахунків цього клієнта на його власний рахунок, відкритий за межами України, реквізити якого зазначені в договорі.

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