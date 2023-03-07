Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку — Finance.ua

Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку
Національний банк України надав право електронним резидентам з 8 березня 2023 року відкривати поточні рахунки в банку.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Зазначається, що це зумовлено необхідністю реалізації норм Закону України від 06 жовтня 2022 року № 2654-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів».
«Закон визначає можливість реєстрації іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу е-резидента, фізичними особами-підприємцями для ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні, та надає їм право відкрити поточні рахунки виключно через інформаційну систему „Е-резидент“ в одному з банків, що доступний для вибору в цій системі», — нагадують в Нацбанку.
Ураховуючи норми закону, регулятор надав право:
- е-резиденту — відкривати в банку, з яким Міністерство цифрової трансформації України уклало відповідний договір, поточні рахунки для здійснення підприємницької діяльності;
- банку — закривати поточні рахунки е-резидента на підставі інформації, отриманої з інформаційної системи «Е-резидент», про припинення підприємницької діяльності е-резидента та перераховувати залишок коштів з поточних рахунків цього клієнта на його власний рахунок, відкритий за межами України, реквізити якого зазначені в договорі.
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