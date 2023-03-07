Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають гроші — Finance.ua
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Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають гроші

Кредит&Депозит
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Станом на 1 лютого 2023 року в 67 банках зберігалося 929,1 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 590,7 млрд гривень).
Про це повідомляє НБУ.
Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 329,3 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 167,9 млрд гривень.
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Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 57,9 млрд гривень та приватний Універсал Банк — 49,6 млрд гривень. На п’ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк — 43,2 млрд гривень.
Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають гроші
Нагадаємо, загальний прибуток банків в 2022 році склав 24,7 млрд грн. Це у понад 3 рази менше порівняно з 2021 роком — тоді банки в Україні заробили 77,5 млрд грн. Наразі в Україні залишилось 67 банків. Приблизно дві третини банків (46 з 67) закінчили 2022 рік з позитивним балансом. Їх загальний прибуток склав 45,5 млрд за рік.

Довідка Finance.ua:

  • частка непрацюючих кредитів (NPL, non-performing loan) у банківському секторі на 1 лютого становила 38,2% порівняно з 38,1% на 1 січня. Обсяг проблемних кредитів зріс на 5,6 млрд грн за місяць;
  • станом на 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) становила 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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