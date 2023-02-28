ТОП-10 найприбутковіших банків України: хто заробляє найбільше — Finance.ua

ТОП-10 найприбутковіших банків України: хто заробляє найбільше Сьогодні 10:06 — Фондовий ринок

ТОП-10 найприбутковіших банків України: хто заробляє найбільше

На початку повномасштабного вторгнення існував великий ризик колапсу української банківської системи. Попри це, за підсумками 2022 року, більшість банків в країні встояли, а деякі навіть змогли покращити показники у порівнянні з 2021 роком та увірватися у топ-10 найприбутковіших фінустанов.

Про це свідчить аналітика Опендатабот

Загальний прибуток банків в 2022 році склав 24,7 млрд грн. Це у понад 3 рази менше порівняно з 2021 роком — тоді банки в Україні заробили 77,5 млрд грн.

У рік повномасштабного вторгнення в країні стало на 4 банки менше. Так, дві фінансові установи — Мегабанк та Січ — збанкрутували, а два банки з російським корінням — Промінвестбанк та Сбербанк, якому не допомогло навіть перейменування, було закрито. Наразі в Україні залишилось 67 банків.

Що із рахунками фінустанов

Приблизно дві третини банків (46 з 67) закінчили 2022 рік з позитивним балансом. Їх загальний прибуток склав 45,5 млрд за рік.

Більш ніж половину від прибутку усіх українських банків припадає на державний ПриватБанк — 66% або 30,2 млрд грн. Проте у порівнянні з 2021 його прибуток зменшився на 14% (2021 — 35 млрд грн, 2022 — 30,2 млрд грн.)

Топ-10 банків заробили 95% від усього прибутку банків з позитивним балансом.

Рейтинг найприбутковіших і найзбитковіших

У першій десятці з топу 2021 торік залишилися лише 4 фінустанови. ПриватБанк — як і раніше, перше місце, Сітібанк покращив свої результати та з кінця топу перемістився на З позицію, а Райффайзен, навпаки, спустився зі «срібла» аж на 5 місце. Найбільш сталим виявився ОТП банк — як й за рік до того, залишився на 8 позиції.

Важливо, що у рік повномасштабної війни українці стали більше довіряти державним банкам. Їх частка у загальному прибутку збільшилася з 55% до 68% за рік.

Майже третина або 21 банк отримали збитки у розмірі 20,8 млрд грн.

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Найгірші результати у банківської групи з іноземним капіталом, вони мають негативний загальний баланс на кінець 2022 (-51 млн грн).

Лідером серед банків з іноземним капіталом з прибутком 3,5 млрд грн став Укрсиббанк , який за 2022 рік покращив свої результати більш ніж у 2 рази. Маючи у 2021 році 1,48 млрд грн прибутку він займав 12 місце.

Укрсиббанк разом з Райффайзен банком (1,55 млрд грн) та Сітібанком (2,8 млрд грн) заробили 84% усього прибутку банків з іноземних капіталом з позитивним балансом.

3 47 банків з приватним капіталом більшість — 74% — закінчили 2022 з позитивним балансом. Їх загальний прибуток склав 5,2 млрд грн. Решта банків отримали збитки у розмiрi 1,73 млрд грн.

Найбільше серед банків з приватним капіталом заробив у 2022 році Універсал банк — 2,4 млрд грн. Це майже половина — 46% — від усього прибутку приватних банків з позитивним балансом.

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