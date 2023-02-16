Понад трильйон: банкіри пояснили приплив коштів українців у банки — Finance.ua

Понад трильйон: банкіри пояснили приплив коштів українців у банки Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Понад трильйон: банкіри пояснили приплив коштів українців у банки

Українці тримають в банках понад 1 трлн грн в національній та іноземних валютах.

Під час круглого столу, проведенного «Фінансовим клубом», банкіри пояснили, чому попри відтік депозитів на початку російського повномасштабного вторгнення, з середини минулого року відбувається приплив коштів у банки, який на початку 2023 року додатково прискорився.

«У нас з червня зупинилися відтоки і почалося відновлення депозитної бази. Це відбулося після того, як населення побачило, що банківська система працює надійно. Довіра повернулася і почався новий прилив вкладів», — розповів голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.

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Окремі гравці ще навесні загальмували відтік коштів. «Минулий рік був схожий на американські гірки. На початку війни всі банки відчули певні відтоки, а в нашому банку вже з квітня почалося зростання депозитного портфеля. Спершу ми концентрувалися на коротких депозитах. Але вже з літа ми повернулися до класичної моделі ціноутворення, коли чим довший термін розміщення, тим більша ставка», — зазначив начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

Банкір запевняє, що поведінка клієнтів не змінювалася. «Клієнти намагалися максимізувати свій дохід, і майже 80% нових вкладів зараз розміщуються на термін рік і більше. Ми в 2022 році приросли депозитними коштами на 25%. За перші півтора місяця наш депозитний портфель зріс ще на 10%», — повідомив він.

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Зростанню строкових депозитів сприяло підвищення облікової ставки НБУ в червні до 25%. «Це призвело до поступового підвищення відсоткових ставок за депозитними вкладами. І, відповідно, вже з червня — липня, за рахунок підвищення відсоткових ставок і більшої привабливості депозитних вкладів, почалося поступове нарощування по всій банківській системі депозитів населення», — пояснив Олексій Руднєв.

Але приріст переважно забезпечувався поточними рахунками, а не строковими вкладами. «Банківська система приросла ліквідністю, але за депозитами на початок 2023 року система ще не повернулася до стану, який був до війни. Гроші з банків не пішли, але їх велика частка, яка в січні 2022 року знаходилася на депозитних рахунках, зараз все ще на поточних рахунках», — розповів директор департаменту — трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

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Гарантія 100% вкладів була позитивно сприйнята клієнтами. «Фонд гарантування на період війни гарантує всі депозити. Це також додало певні бали клієнтам», — вважає Дмитро Замотаєв.

Зростання залишків на поточних гривневих рахунках мало додаткову причину. «Ще є фактор державних банків і коштів, які пов’язані із виплатами армії та за соціальними програмами», — сказав заступник голови правління Таскомбанку Артур Муравицький.

«Після того як почалися виплати військовим, ці залишки почали зростати», — солідарний з ним Олексій Руднєв.

Ще один фактор зростання депозитів — надання Нацбанком українцям можливості купувати валюту на депозит за пільговим курсом. «Цей продукт запровадили майже всі банки. Система генерує десь $200 млн приросту за рахунок валютних вкладів», — підрахував Олексій Руднєв.

Нових клієнтів банки отримали і завдяки ФГВФО. «Ми є агентом з виплати депозитів банків, які потрапили в Фонд гарантування. Минулого року ми виплатили близько 1 млрд грн по двом банкам — Мегабанку та „Січі“», — сказав Артур Муравицький.

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