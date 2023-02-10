Під який відсоток можна розмістити депозит у банку — Finance.ua
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Під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Кредит&Депозит
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Під який відсоток можна розмістити депозит у банку
Під який відсоток можна розмістити депозит у банку
У січні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних. Порівняно з кінцем 2022 року ставки не змінилися.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті не змінилися — 0,6%.
За січень ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 10,7% до 10,8% річних, за валютними запасами з 1,4% до 0,9% річних.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Депозитний портфель банків за січень зріс на 1,1% до 1 914 млрд гривень, у т.ч. населення — скоротився на 0,3% до 924 млрд гривень, підприємств — зріс на 2,9% до 932 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • банкіри підвищувати ставки поки що не збираються, посилаючись на вже високі рівні дохідності депозитів, ринкові умови, конкурентне середовище та економічну доцільність;
  • Національний банк України підвищує для банків нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках. Це буде стимулювати підвищувати ставки за строковими депозитами;
  • згідно зі статистикою НБУ, минулого року депозитні вклади населення зростали рекордними темпами. У 2022 році їх обсяг у банківській системі збільшився на 30,4%, проти 15,1% роком раніше.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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