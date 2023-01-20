Строкових депозитів може побільшати: 10 найприбутковіших банків (інфографіка) — Finance.ua

Строкових депозитів може побільшати: 10 найприбутковіших банків (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

Згідно зі свіжою статистикою НБУ, минулого року депозитні вклади населення зростали рекордними темпами. У 2022 році їх обсяг у банківській системі збільшився на 30,4%, проти 15,1% роком раніше. З 1,21 трлн грн сукупного обсягу гривневих депозитів кошти фізосіб становлять 596,05 млрд грн. При цьому обсяг депозитів населення у валюті знизився на 5% — до 9,13 млрд доларів.

Як повідомляв НБУ, станом на 1 грудня 35,4% коштів населення було розміщено у Приватбанк у, 18% — в Ощадбанку. Ці фінустанови не потребують додаткової ліквідності, тому дохідність депозитів у них одна з найнижчих.

Фінансисти кажуть, що ставки за вкладами зростатимуть і надалі. Щоправда, як і зараз, відбуватиметься це нерівномірно. Тому вкладникам варто уважно вивчати пропозиції всіх банків. Тим паче, що зараз продовжує діяти 100-відсоткова гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та приватних підприємців (разом із нарахованими відсотками).

Банкіри виділяють декілька факторів, під впливом яких формуватимуться депозитні ставки найближчим часом:

потреба у ліквідності самих банків;

обґрунтований попит позичальників банків на кредитні кошти;

наявність у банків та дохідність альтернативних інструментів (окрім кредитів), розміщення залучених коштів;

дохідність та інші параметри альтернативних напрямів зберігання населенням та господарюючими суб’єктами тимчасово вільних коштів — головним чином, дохідність ОВДП.

Хто з банків змінював ставки

За два тижні, що минули, жоден великий банк не знизив депозитних ставок. Однак і масового підвищення дохідності теж не було: 4 банки підвищили дохідність гривневих вкладів, за вкладами в євро та доларі — повний штиль.

Найсуттєвіше підвищення цього разу було за ставками на вклади на 9 міс. Ідея банк підвищив ставки за вкладами на 9 місяців на 5,05 в.п. — до 13,8% річних. Банк також випередив інші за підвищенням ставок у гривні на річні вклади, додавши 4 в.п. (до 14,5% річних).

monobank додав на вклади на 9 міс. 5 в.п., збільшивши дохідність цих депозитів до 11,5% річних. Крім того, банк також «підсилив» вклади на 3 та 6 міс., додавши до них по 4,5 в.п., тепер дохідність за такими вкладами досягла 9% та 10,5% відповідно. 2 в.п. банк також додав до ставки на вклади на 12 міс., збільшивши їхню дохідність до 12% річних.

Універсал банк провів такі ж підвищення, окрім вкладів на 9 міс.

Восток банк збільшував ставки за вкладами на 3 та 6 міс. До ставок за вкладами на 3 місяці він додав 2 в.п. (до 12%), до вкладів на 6 міс. — 3,5 в.п. (до 15%). Крім того, банк підвищив і дохідність вкладів на 12 місяців, додавши 1 в.п. Наразі дохідність цих вкладів становить 14% річних.

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