Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші — Finance.ua

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Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші

Кредит&Депозит
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Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші
Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші
Станом на 1 січня 2023 року в 67 банках перебувало 933,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 606,9 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 333,9 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк – 166,7 млрд гривень.

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Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк – 57,2 млрд гривень та приватний Універсал Банк – 49,2 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк – 43,0 млрд гривень.
Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші
Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Національний банк позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення за допомогою підвищення норми резервування банків за поточними коштами у лютому-березні.

Довідка Finance.ua:

  • у січні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних. Порівняно з кінцем 2022 року ставки не змінилися. Під який відсоток зараз можна розмістити депозит у банку - читайте тут;
  • банкіри підвищувати ставки поки що не збираються, посилаючись на вже високі рівні доходності депозитів, ринкові умови, конкурентне середовище та економічну доцільність.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, скориставшись програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму та вигоди можна дізнатися за посиланням.

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За матеріалами:
Finance.ua
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