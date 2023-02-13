Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші — Finance.ua

Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші Сьогодні 12:01 — Кредит&Депозит

Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші

Станом на 1 січня 2023 року в 67 банках перебувало 933,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 606,9 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 333,9 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк – 166,7 млрд гривень.

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Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк – 57,2 млрд гривень та приватний Універсал Банк – 49,2 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк – 43,0 млрд гривень.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Національний банк позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення за допомогою підвищення норми резервування банків за поточними коштами у лютому-березні.

Довідка Finance.ua:

у січні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних. Порівняно з кінцем 2022 року ставки не змінилися. Під який відсоток зараз можна розмістити депозит у банку - читайте тут;

банкіри підвищувати ставки поки що не збираються, посилаючись на вже високі рівні доходності депозитів, ринкові умови, конкурентне середовище та економічну доцільність.

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