Под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua
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Под какой процент можно разместить депозит в банке

Кредит&Депозит
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Под какой процент можно разместить депозит в банке
Под какой процент можно разместить депозит в банке
В январе 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых. По сравнению с концом 2022 года ставки не изменились.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте не изменились — 0,6%.
За январь ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 10,7% до 10,8% годовых, по валютным запасам с 1,4% до 0,9% годовых.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Депозитный портфель банков за январь вырос на 1,1% до 1914 млрд гривен, в т.ч. населения — сократился на 0,3% до 924 млрд гривен, предприятий — вырос на 2,9% до 932 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • банкиры повышать ставки пока не собираются, ссылаясь на уже высокие уровни доходности депозитов, рыночные условия, конкурентную среду и экономическую целесообразность;
  • Национальный банк Украины повышает для банков нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. Это будет стимулировать повышать ставки по срочным депозитам;
  • Согласно статистике НБУ, в прошлом году депозитные вклады населения росли рекордными темпами. В 2022 году их объем в банковской системе увеличился на 30,4%, по сравнению с 15,1% годом ранее.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
РБК-Україна
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