Под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua

Под какой процент можно разместить депозит в банке Сегодня 15:02 — Кредит&Депозит

Под какой процент можно разместить депозит в банке

В январе 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых. По сравнению с концом 2022 года ставки не изменились.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте не изменились — 0,6%.

За январь ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 10,7% до 10,8% годовых, по валютным запасам с 1,4% до 0,9% годовых.

Таблица: РБК-Украина

Депозитный портфель банков за январь вырос на 1,1% до 1914 млрд гривен, в т.ч. населения — сократился на 0,3% до 924 млрд гривен, предприятий — вырос на 2,9% до 932 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

банкиры повышать ставки пока не собираются, ссылаясь на уже высокие уровни доходности депозитов, рыночные условия, конкурентную среду и экономическую целесообразность;

Национальный банк Украины повышает для банков нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. Это будет стимулировать повышать ставки по срочным депозитам;

Согласно статистике НБУ, в прошлом году депозитные вклады населения росли рекордными темпами. В 2022 году их объем в банковской системе увеличился на 30,4%, по сравнению с 15,1% годом ранее.

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