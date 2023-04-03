В Україні почав діяти закон про е-резидентство — Finance.ua

В Україні почав діяти закон про е-резидентство Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

В Україні почав діяти закон про е-резидентство

З 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство. Незабаром відбудеться тестування проєкту для держорганів. А після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як зазначається, зараз команда Мінцифри разом з НБУ, МЗС, Мін’юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою працюють над нормативно-правовою базою, яка дозволить запустити проєкт повноцінно.

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Крім того, органи влади протестують сервіс, за допомогою якого іноземці зможуть подавати заявку на отримання статусу е-резидента.

«Після завершення тестування плануємо залучити близько 1000 е-резидентів. Очікуємо на надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проєкт повноцінно. Ідеться про можливість для е-резидентів переказувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті. Для українського бюджету проєкт нестиме додаткові прибутки. Також він сприятиме популяризації України як світового IT-бренду та зростанню нашої позиції в міжнародних рейтингах, зокрема Doing Business», — зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

Згідно із законом, е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Це означає, що е-резиденти надаватимуть послуги виключно іншим іноземцям.

Громадяни росії та країн, що входять у «сірий» чи «чорний» список FATF, стати е-резидентами не зможуть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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