Через кіберзлочини та відмивання грошей: США ввели нові санкції проти рф — Finance.ua
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Через кіберзлочини та відмивання грошей: США ввели нові санкції проти рф

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Через кіберзлочини та відмивання грошей: США ввели нові санкції проти рф
Через кіберзлочини та відмивання грошей: США ввели нові санкції проти рф
Уряд США запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ PM2BTC, Cryptex та окремих громадян рф через кіберзлочинні дії та відмивання грошей.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США.
«Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів», — зазначається в повідомленні.
Зокрема, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вводить обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в росії.
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Крім того, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджує санкції проти громадянина рф Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex, зареєстрованої в Сент-Вінсенті та Гренадинах.
При цьому зазначається, що санкції FinCEN і OFAC узгоджені з діями інших урядових установ США та міжнародних партнерів.
Повідомляється також, що Державний департамент США запропонував винагороду до $10 мільйонів за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження Іванова.
Крім того, Секретна служба США та Прокуратура США у Східному окрузі штату Вірджинія у цьому зв’язку оголосили офіційні звинувачення проти Іванова та ще одного росіянина, Тимура Шахмаметова.
За матеріалами:
Економічна Правда
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