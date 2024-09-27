В Україні може зʼявитися Єдиний держреєстр військовослужбовців — Finance.ua

В Україні може зʼявитися Єдиний держреєстр військовослужбовців Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

В Україні може зʼявитися Єдиний держреєстр військовослужбовців

В Україні планують створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців для вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Що передбачає законопроєкт:

створення єдиної бази даних для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту;

запровадження унікального електронного ідентифікатора Military ID. Він надасть можливість обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців;

формування законодавчої бази для подальшого розвитку застосунку Армія+ та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України;

надання електронних послуг військовослужбовцям та їхнім сім’ям, включно із соціальними пільгами, гарантіями та бонусними програмами.

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«Створення Єдиного реєстру — це черговий крок цифрової модернізації нашої системи військового управління. Коли законопроєкт стане законом, ми отримаємо юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних. Це дозволить управляти карʼєрою, здобувати необхідну освіту і компетенції нашим військовим. Ми як держава зможемо надавати їм адміністративні й соціальні послуги в електронному форматі», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

В законопроєкті передбачено, що реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. Чутливі дані, пропонують розробники, зберігатимуться у захищених контурах інших інформаційних систем і за потреби можуть бути деперсоніфіковані із застосуванням Military ID замість використання імені та прізвища.

Нагадаємо, Міністерство оборони розробило законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

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