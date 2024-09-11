Які виплати отримують мобілізовані під час військового вишколу — Finance.ua

Які виплати отримують мобілізовані під час військового вишколу Вчора 16:45 — Казна та Політика

Які виплати отримують мобілізовані під час військового вишколу

Для мобілізованих чоловіків, які проходять загальну базову військову підготовку, передбачені виплати. Однак їхній розмір нижчий, аніж військовослужбовців, які безпосередньо перебувають на фронті.

Як розповів начальник служби зв’язків із громадськістю, Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, мобілізовані громадяни, які лише проходять навчання, отримують дещо менші виплати проти військовослужбовців, які вже виконують спеціальні бойові завдання.

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Фітьо зауважує, що під час навчання передбачено, що виплати для чоловіків складають 20 тисяч гривень, а самі навчання тривають від 1 до 3 місяців, залежно від початкової підготовки майбутнього військовослужбовця.

Після того, як мобілізований завершує навчання та відправляється до місця виконання завдань зарплата зростає — з 20 до 120 тисяч гривень щомісяця. Такі виплати залежать від місця служби та обсягу роботи.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв , що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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