День финансов: 500 млрд на оборону, 100 млрд грн от «экономического бронирования», повышение пенсий в 2025 году — Finance.ua

День финансов: 500 млрд на оборону, 100 млрд грн от «экономического бронирования», повышение пенсий в 2025 году Сегодня 17:45

В среду, 18 сентября, Рада поддержала увеличение бюджета на военные нужды, а в Минцифры рассказали об успехах ІТ-сектора во время войны.

500 млрд на оборону. Верховная Рада Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 11 417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

«экономическое бронирование». В то же время, по Отметим, что Кабинет Министров при разработке проекта государственного бюджета на 2025 год не рассчитывал на так называемое. В то же время, по расчетам Минэкономики, оно может принести 100 млрд грн дополнительных поступлений.

Коалиции дронов. Серия тендеров предусматривает два лота: на производство усовершенствованных FPV-дронов и дронов-перехватчиков. Кстати, украинские производители впервые смогут принять участие в тендерах. Серия тендеров предусматривает два лота: на производство усовершенствованных FPV-дронов и дронов-перехватчиков.

Гендерный разрыв в заработной плате. В Украине В Украине стартует информационная кампания «Конечно, сможешь!» для преодоления стереотипов в профессиональном развитии женщин. Цель — уменьшить разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами с 18,6% до 13,6% к 2030 году. За 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%.

Вакансии в Польше. Украинцам, которые ищут работу в Польше, Украинцам, которые ищут работу в Польше, следует учитывать средние зарплаты в регионах, ведь в некоторых воеводствах работодатели платят значительно меньше, чем в среднем по стране.

Средние зарплаты в Европе существенно выше украинских. Поэтому совсем не удивительно, что немало украинцев выезжает в Европу на подработку, а с началом полномасштабного вторжения эта тенденция приобрела еще большее значение. В новом материале Finance.ua решил рассказать о том, на сколько именно ощущается разница, как формируется средняя зарплата и как она может измениться в будущем:

Достижение украинского ІТ-сектора во время войны. Как Как свидетельствуют результаты исследования, украинский ІТ-сектор за два года полномасштабной войны уплатил 68 млрд грн налогов. 38,8 млрд грн донатов получила украинская армия от IT-компаний и сотрудников. Каждая 20-я гривна в ВВП страны в 2023 году заработана ІТ-сектором.

Тренды в кредитовании. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что на сегодняшний день сформировались важные положительные тренды в кредитовании. Вместе с ростом кредитного портфеля улучшаются и условия кредитования.

докапитализировать из бюджета. Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова добавила , что если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу, и их придется

Риски покупки валюты на короткое время. Банкиры Банкиры не советуют покупать валюту по максимальной цене, «когда есть ажиотажный скачок». Текущая девальвация выше инфляции, приближается к процентной ставке по срочным депозитам. Но нет смысла покупать валюту на короткие сроки, поскольку есть разница между курсом продажи и курсом покупки.

ситуацию на валютном рынке. Со своей стороны, аналитики инвесткомпании ICU прокомментировали

Увеличение пенсий в 2025 году. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила , что повышение пенсий произойдет, хотя и будет незначительным. На следующий год запланирована индексация и перерасчет баллов, что обеспечит увеличение выплат всем пенсионерам.

2,5 млрд гривен за гостиницу «Украина» в Киеве. Сегодня состоялся онлайн-аукцион по приватизации гостиницы «Украина», которая находится в центре столицы. Государственную гостиницу «Украина» на Майдане Незалежности в Киеве Сегодня состоялся онлайн-аукцион по приватизации гостиницы «Украина», которая находится в центре столицы. Государственную гостиницу «Украина» на Майдане Незалежности в Киеве продали с аукциона за 2,5 млрд гривен. Торги впервые проходили онлайн в системе «Прозорро.Продажи».

Жилье в кредит. Данные OLX Данные OLX свидетельствуют , что почти половина опрошенных украинцев пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Среди тех, кто недавно приобрел недвижимость, 69% выбрали квартиры, 21,8% - дома, а 8,4% - «другое» (склады, дачи или земельные участки).

перечень категорий заявителей на возмещение. Добавим, что в международном Реестре ущерба будет расширен

Регионы-лидеры по регистрациям электрокаров. В августе украинский автопарк В августе украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. автомобилей на электротяге. Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали во Львовской области — 942 ед. На втором месте Киев, на третьем — Киевская область.

Как раз сегодня на нашем YouTube-канале вышел подкаст о парковках и эвакуаторах. На этот раз мы поговорим о наболевшем, парковках, эвакуаторах и штрафплощадках — настоящей головной боли для многих водителей.

Кроме того, Finance.ua разыгрывает среди подписчиков своего канала 5 сертификатов от WOG на горючее номиналом 2000 гривен. Как получить — узнавайте здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.