📌 Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за підписку Сьогодні 15:35 — Страхування

📌 Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за підписку

Finance.ua розігрує серед підписників свого каналу 5 сертифікатів від WOG на пальне номіналом 2000 гривень.

1 переможець = 1 сертифікат

👇 Для участі у розіграші потрібно:

🎯 Бути підписаним на канал « Експерти зі страхування

💡Результати розіграшу будуть опубліковані 24.09.

Переможців рандомно обере GivyBot. Офіційні умови розіграшу за посиланням

Бажаємо перемоги 🫶

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