📌 Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за підписку
Finance.ua розігрує серед підписників свого каналу 5 сертифікатів від WOG на пальне номіналом 2000 гривень.
1 переможець = 1 сертифікат
👇 Для участі у розіграші потрібно:
🎯 Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування»
🎯 Натиснути кнопку «Хочу пальне» під постом у каналі
💡Результати розіграшу будуть опубліковані 24.09.
Переможців рандомно обере GivyBot. Офіційні умови розіграшу за посиланням.
Бажаємо перемоги 🫶
Перейти у канал
Поділитися новиною