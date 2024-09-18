В Україні хочуть зменшити гендерний розрив у зарплатах на 5% до 2030 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні хочуть зменшити гендерний розрив у зарплатах на 5% до 2030 року

Особисті фінанси
22
В Україні хочуть зменшити гендерний розрив у зарплатах на 5% до 2030 року
В Україні хочуть зменшити гендерний розрив у зарплатах на 5% до 2030 року
В Україні стартує інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!» для подолання стереотипів щодо професійного розвитку жінок. Мета — зменшити розрив у зарплатах між чоловіками та жінками з 18,6% до 13,6% до 2030 року.
В Україні стартує інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!» з метою зменшити гендерний розрив у зарплатах з 18,6% до 13,6% до 2030 року, повідомили у Мінекономіки у середу.
Швидкий кредит на картку без довідок, без дзвінків і без фото.

Кредит онлайн на картку

У Мінекономіки вказали, що працюють над скороченням гендерного розриву в оплаті праці, задля чого стартує інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!». Вона покликана подолати стереотипи щодо професійного розвитку жінок та вирішити проблему з нерівною оплатою праці.
«18,6% - такий рівень розриву в зарплатах між чоловіками та жінками зараз. Мета — зменшити цей відсоток до 13,6% до 2030 року», — повідомили у Мінекономіки.
І наголосили: це може стати можливим. Для прикладу, у 2015 році розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні становив цілих 26%.
«Ми можемо скоротити його ще більше завдяки інформаційній кампанії „Звісно, зможеш!“, яку втілюватимуть в життя Мінекономіки спільно з ООН Жінки та за підтримки Офісу першої леді та уряду Швеції», — вказали у відомстві.
А ще від цього виграє економіка, зазначають у міністерстві.
«Як показують підрахунки McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці, так само як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015−2025 років виріс би на 26%», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Україна є лідеркою за показником залучення жінок до професійних і технічних сфер. Утім, лише 15% компаній належать жінкам, і тільки в 17,7% бізнесів жінки обіймають керівні посади. Україна також є на першому місці за показником залучення дівчат до навчання в закладах середньої та вищої освіти, проте гендерний розрив все ще залишається в таких спеціальностях, як педагогіка, ІТ, сільське господарство тощо. При цьому високий рівень залученості до навчання не дає гарантії, що жінки в обраній сфері не отримуватимуть менше.
За 7 років розрив між зарплатами чоловіків і жінок в Україні скоротився на 7,4%.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.