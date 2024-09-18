НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU Сьогодні 10:05 — Валюта

НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU

Минулого тижня НБУ дозволив гривні слабшати більше, ніж у попередні тижні, хоча особливих змін на валютному ринку не спостерігалося.

Про це йдеться у повідомленні інвесткомпанії ICU.

Загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня (за підсумками чотирьох робочих днів) зменшився на 28%, а якщо скоригувати його на потенційний разовий попит попереднього тижня, то зріс лише на 5% - чиста купівля валюти зменшилася до $464 млн.

Клієнти банків (юрособи) за чотири робочі дні минулого тижня не змінили обсяг продажу валюти, а купівлю знизили на 16%. Отже, чиста купівля валюти у цьому сегменті знизилася на 42%, до $265 млн. У роздрібному сегменті валютного ринку чиста купівля валюти зросла на 7%, до $198 млн.

Загалом за тиждень НБУ продав валюти в еквіваленті $746 млн, що лише на 5% менше, ніж за попередній тиждень ($782 млн). Минулого тижня НБУ валюту не купував, а тижнем раніше придбав $0,6 млн.

З початку 2024 року НБУ купив $119 млн, а продав $21 282 млн.

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Офіційний курс гривні за підсумками минулого тижня послабився на 0,7%, до 41,32 грн/$, а готівковий долар у системно важливих банках подорожчав на 0,5%, до 41,1−41,6 грн/$.

Аналітики ICU зробили такий висновок: «Загальний баланс на ринку змінився незначно, але НБУ цього разу дозволив гривні слабшати. Дії НБУ виглядають як спроба перевірити реакцію ринку на відносно різке коливання курсу. Ми очікуємо, що регулятор поступово відновить ослаблення гривні наступних тижнів».

Довідка Finance.ua:

За прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1.

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар.



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