Наразі сформувалися важливі позитивні тренди у кредитуванні — Пишний Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Наразі сформувалися важливі позитивні тренди у кредитуванні — Пишний, www.freepik.com

На сьогодні сформувалися важливі позитивні тренди у кредитуванні.

Про стан банківського сектору та його можливості для підтримання бізнесу, інвестицій розповів голова НБУ Андрій Пишний на European Business Association Global Outlook: Fostering Unity.

Зростання гривневого кредитування

В роздрібному сегменті обсяги гривневого кредитування зросли на 10% порівняно з 24 лютого 2022 року (+20% з початку 2024 року), в корпоративному — на 10% (9% з початку року).

Разом зі зростанням кредитного портфеля поліпшуються умови кредитування. Зокрема, ставки за новими гривневими кредитами бізнесу знизилися до 15% річних. Це рівень «доковідного» 2019 року.

З його слів, вже схвалено заявки на майже 7 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами бізнесу, перевищує 1,4 млрд грн. Географія клієнтів охоплює 21 область. За попередніми даними, загальна профінансована з червня потужність за наданими позиками бізнесу перевищує 100 мВт.

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Пишний відзначив ще один дуже важливий індикатор: серед заявок, що не були задоволені, третина — це відкликані самими клієнтами, адже вони отримали в іншому банку привабливішу пропозицію. Тобто дуже обережно і поступово кредитування відновлюється на рівні ринкової конкуренції.

Валютна лібералізація

«Ми рухаємося в межах публічно заявленої Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Логіка та етапність упровадження змін чітко виписана в цьому документі», — сказав він.

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Довідка Finance.ua:

Раніше Пишний назвав оподаткування прибутків банків «надзвичайним і ситуативним».

Українські банки, які зараз заробляють надприбутки, знову, як і в 2023 році, мали б сплатити 50% податку на прибуток за підсумками 2024 року. Цю норму обговорювали в законопроєкті з підвищення податків.

Однак Нацбанк, Мінфін та МВФ виступили проти додаткового оподаткування надприбутку банків. Уряд вирішив підвищити податки лише для населення.

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