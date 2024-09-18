Наразі сформувалися важливі позитивні тренди у кредитуванні — Пишний
На сьогодні сформувалися важливі позитивні тренди у кредитуванні.
Про стан банківського сектору та його можливості для підтримання бізнесу, інвестицій розповів голова НБУ Андрій Пишний на European Business Association Global Outlook: Fostering Unity.
Онлайн кредит за лічені хвилини — це реально. Обрати можна серед найвигідніших пропозицій на ринку. Всі пропозиції за цим посиланням💰
Зростання гривневого кредитування
В роздрібному сегменті обсяги гривневого кредитування зросли на 10% порівняно з 24 лютого 2022 року (+20% з початку 2024 року), в корпоративному — на 10% (9% з початку року).
Разом зі зростанням кредитного портфеля поліпшуються умови кредитування. Зокрема, ставки за новими гривневими кредитами бізнесу знизилися до 15% річних. Це рівень «доковідного» 2019 року.
З його слів, вже схвалено заявки на майже 7 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами бізнесу, перевищує 1,4 млрд грн. Географія клієнтів охоплює 21 область. За попередніми даними, загальна профінансована з червня потужність за наданими позиками бізнесу перевищує 100 мВт.
Пишний відзначив ще один дуже важливий індикатор: серед заявок, що не були задоволені, третина — це відкликані самими клієнтами, адже вони отримали в іншому банку привабливішу пропозицію. Тобто дуже обережно і поступово кредитування відновлюється на рівні ринкової конкуренції.
Валютна лібералізація
«Ми рухаємося в межах публічно заявленої Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Логіка та етапність упровадження змін чітко виписана в цьому документі», — сказав він.
Довідка Finance.ua:
- Раніше Пишний назвав оподаткування прибутків банків «надзвичайним і ситуативним».
- Українські банки, які зараз заробляють надприбутки, знову, як і в 2023 році, мали б сплатити 50% податку на прибуток за підсумками 2024 року. Цю норму обговорювали в законопроєкті з підвищення податків.
- Однак Нацбанк, Мінфін та МВФ виступили проти додаткового оподаткування надприбутку банків. Уряд вирішив підвищити податки лише для населення.
Поділитися новиною