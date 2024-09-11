Пишний назвав оподаткування прибутків банків «надзвичайним і ситуативним» — Finance.ua

Пишний назвав оподаткування прибутків банків «надзвичайним і ситуативним» Вчора 16:37

Пишний назвав оподаткування прибутків банків «надзвичайним і ситуативним»

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що в рамках останньої місії МВФ вони значну увагу з експертами Фонду приділили джерелам фінансування бюджету в 2025 році.

«Першочерговим залишається забезпечення своєчасної та передбачуваної допомоги від міжнародних партнерів. Водночас не менш важливим є те, що Україна має провести кропітку роботу з акумулювання внутрішніх ресурсів», — зазначив Андрій Пишний.

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Це стосується податків та випуску ОВДП.

«МВФ підкреслив, що це стосується як податків — йдеться про критичну важливість системних заходів податкової політики, а не надзвичайних і ситуативних рішень, яким було виключне оподаткування прибутків банків, так і роботи на внутрішньому борговому ринку. НБУ, зокрема, активно долучатиметься до максимізації можливостей ринку ОВДП», — пообіцяв Андрій Пишний.

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Українські банки, які зараз заробляють надприбутки, знову, як і в 2023 році, мали б сплатити 50% податку на прибуток за підсумками 2024 року. Цю норму обговорювали в законопроєкті з підвищення податків.

Однак Нацбанк, Мінфін та МВФ виступили проти додаткового оподаткування надприбутку банків. Уряд вирішив підвищити податки лише для населення.

Фінкомітет Ради погодив законопроєкт про підвищення податків без згадування банків, але парламент провалив документ, бо йому забракло голосів. Очікується повторне перше читання.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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