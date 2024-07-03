Пишний розповів про плани НБУ полегшити надання банківських послуг у регіонах — Finance.ua

Пишний розповів про плани НБУ полегшити надання банківських послуг у регіонах Сьогодні 12:00 — Фінтех і Картки

Пишний розповів про плани НБУ полегшити надання банківських послуг у регіонах

Національний банк України розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Ukraine.

«Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах. Вимоги до таких „банків“ будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг — обмеженими», — пише видання.

Проєкт закону про створення «оператора фінансової інклюзії» знаходиться на стадії розробки, розповів Пишний.

«Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території», — зазначив голова НБУ.

Йдеться про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування «останньої милі» (у логістиці — рішення проблеми доставки товарів окремим кінцевим споживачам, що проживають у різних місцях), уточнив голова НБУ.

Голова НБУ зазначив, що поки не готовий розкривати деталі про формат роботи «операторів фінінклюзії». Отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що Нацбанк висуває до діючих зараз банків. Разом з тим, їхня діяльність буде обмежена.

Зараз за підтримки Світового банку НБУ розпочав оцінку регіонів, щодо доступності банківських послуг, додав Пишний.

Необхідні складові для запуску проєкту Пишний розраховує отримати до кінця 2024 року.

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«В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним, — каже Пишний. — Тому, на нашу думку, диференціація вимог в залежності від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс».

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