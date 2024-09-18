ТОП-регіонів з реєстрацій електромобілів: що купують — Finance.ua

ТОП-регіонів з реєстрацій електромобілів: що купують
У серпні український автопарк поповнили понад 6,4 тис. авто на електротязі (BEV).
Про це повідомляв Укравтопром.
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 942 од. (90% вживані);
- місто Київ — 750 од. (61% вживані);
- Київська обл. — 465 од. (72% вживані);
- Волинська обл. — 429 од. (95% вживані)
- Дніпропетровська обл. — 422 од. (71% вживані);
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волинської обл. був BYD Song Plus.
Бестселером Львівщини став HONDA M-NV.
На Київщині перевагу віддавали VOLKSWAGEN ID.4.
На Дніпропетровщині — ZEEKR 001.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model Y — у м. Києві та області і на Дніпропетровщині.
- TESLA Model 3 — на Львівщині. NISSAN Leaf — на Волині.
Нагадаємо, протягом кількох місяців так звані «переписування» автівок істотно впливали на загальну картину ринку, оскільки визначити реальну кількість насправді куплених в Україні вживаних авто було фактично неможливо.
Набуття чинності Законом № 3633-IX, який надав державі нові можливості для мобілізації транспортних засобів з 18 травня, спричинило значну хвилю реєстраційних дій, метою яких була формальна зміна власника.
Однак до кінця літа активність істотно зменшилася: за підсумками серпня у базі даних Головного Сервісного центру МВС України з’явились близько 88 тисяч записів про зміну власників.
Найпопулярнішим брендом авто з пробігом на внутрішньому ринку дедалі залишається Volkswagen, який випереджає найближчого переслідувача — марку Renault — більш ніж удвічі.
Довідка Finance.ua:
- Як свідчить статистика, за підсумками серпня прихильники електричного транспорту придбали 1204 нові «електрички» — а це замалим не на чверть (+23%) більше, ніж у липні, та одразу на 75% більше за досягнення серпня минулого 2023 року (тоді в Україні продали 690 нових BEV).
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