Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують — Finance.ua

Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують Сьогодні 21:08 — Технології&Авто

Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують

Протягом кількох місяців так звані «переписування» автівок істотно впливали на загальну картину ринку, оскільки визначити реальну кількість насправді куплених в Україні вживаних авто було фактично неможливо.

«Набуття чинності Законом № 3633-IX, який надав державі нові можливості для мобілізації транспортних засобів з 18 травня, спричинило значну хвилю реєстраційних дій, метою яких була формальна зміна власника», — кажуть експерти порталу Auto.Ria.

Однак до кінця літа активність істотно зменшилася: за підсумками серпня у базі даних Головного Сервісного центру МВС України з’явились близько 88 тисяч записів про зміну власників. Це майже на 15 тисяч менше, ніж їх було у липні (-14,5%). Тож можна сказати, що наприкінці літа внутрішній ринок авто повернувся до звичних обсягів (для порівняння, у лютому 2024 року кількість таких угод сягала 83,9 тисячі, у березні — 83,4 тисячі). А рік тому — у серпні 2023-го — машини з пробігом змінювали власників навіть частіше: тоді ГСЦ МВС зафіксував 92,1 тисячі угод.

Як йдеться в огляді, найпопулярнішим брендом авто з пробігом на внутрішньому ринку дедалі залишається Volkswagen, який випереджає найближчого переслідувача — марку Renault — більш ніж удвічі. Тим часом боротьба серед виробників за третю позицію виявилася запеклішою: вживані легковики ще семи різних брендів знайшли у серпні більш ніж по 4 тисячі нових власників.

Марки, які мали найбільший попит на внутрішньому ринку

за підсумками продажів авто з пробігом у серпні (проти вересня)

Volkswagen: 10 799 авто (-2152); Renault: 4 945 авто (-1385); ВАЗ: 4 920 авто (-499); Skoda: 4 835 авто (-1044); BMW: 4 507 авто (-454); Toyota: 4 406 авто (-618); Ford: 4 205 авто (-1033); Audi: 4 072 авто (-475); Mercedes-Benz: 4 036 авто (-384); Hyundai: 3 870 авто (-648); Nissan: 3 741 авто (-438); Opel: 3 480 авто (-1025).

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Практично незмінними залишились і вподобання у «персональному» заліку моделей: попри втрату понад 7 сотень угод найпопулярнішим вживаним легковиком серпня в Україні став Volkswagen Passat, якого переслідує Golf. П’ятірку лідерів попиту за підсумками місяця довершили Skoda Octavia, Renault Megane та Daewoo Lanos.

Найпопулярніші легковики на внутрішньому ринку

за підсумками продажів авто з пробігом у серпні (проти вересня)

Volkswagen Passat: 2 999 авто (-723); Volkswagen Golf: 2 225 авто (-430); Skoda Octavia: 1 960 авто (-555); Renault Megane: 1 497 авто (-520); Daewoo Lanos: 1 489 авто (-238); Ford Focus: 1 268 авто (-425); Skoda Fabia: 1 177 авто (-153); Toyota Camry: 1 056 авто (-87); Chevrolet Aveo: 1 032 авто (-212); Audi A6: 1 021 авто (-181).

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