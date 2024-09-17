Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують — Finance.ua

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Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують

Технології&Авто
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Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують
Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують
Протягом кількох місяців так звані «переписування» автівок істотно впливали на загальну картину ринку, оскільки визначити реальну кількість насправді куплених в Україні вживаних авто було фактично неможливо.
«Набуття чинності Законом № 3633-IX, який надав державі нові можливості для мобілізації транспортних засобів з 18 травня, спричинило значну хвилю реєстраційних дій, метою яких була формальна зміна власника», — кажуть експерти порталу Auto.Ria.
Однак до кінця літа активність істотно зменшилася: за підсумками серпня у базі даних Головного Сервісного центру МВС України з’явились близько 88 тисяч записів про зміну власників. Це майже на 15 тисяч менше, ніж їх було у липні (-14,5%). Тож можна сказати, що наприкінці літа внутрішній ринок авто повернувся до звичних обсягів (для порівняння, у лютому 2024 року кількість таких угод сягала 83,9 тисячі, у березні — 83,4 тисячі). А рік тому — у серпні 2023-го — машини з пробігом змінювали власників навіть частіше: тоді ГСЦ МВС зафіксував 92,1 тисячі угод.
Як йдеться в огляді, найпопулярнішим брендом авто з пробігом на внутрішньому ринку дедалі залишається Volkswagen, який випереджає найближчого переслідувача — марку Renault — більш ніж удвічі. Тим часом боротьба серед виробників за третю позицію виявилася запеклішою: вживані легковики ще семи різних брендів знайшли у серпні більш ніж по 4 тисячі нових власників.

Марки, які мали найбільший попит на внутрішньому ринку

за підсумками продажів авто з пробігом у серпні (проти вересня)
  1. Volkswagen: 10 799 авто (-2152);
  2. Renault: 4 945 авто (-1385);
  3. ВАЗ: 4 920 авто (-499);
  4. Skoda: 4 835 авто (-1044);
  5. BMW: 4 507 авто (-454);
  6. Toyota: 4 406 авто (-618);
  7. Ford: 4 205 авто (-1033);
  8. Audi: 4 072 авто (-475);
  9. Mercedes-Benz: 4 036 авто (-384);
  10. Hyundai: 3 870 авто (-648);
  11. Nissan: 3 741 авто (-438);
  12. Opel: 3 480 авто (-1025).
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Практично незмінними залишились і вподобання у «персональному» заліку моделей: попри втрату понад 7 сотень угод найпопулярнішим вживаним легковиком серпня в Україні став Volkswagen Passat, якого переслідує Golf. П’ятірку лідерів попиту за підсумками місяця довершили Skoda Octavia, Renault Megane та Daewoo Lanos.

Найпопулярніші легковики на внутрішньому ринку

за підсумками продажів авто з пробігом у серпні (проти вересня)
  1. Volkswagen Passat: 2 999 авто (-723);
  2. Volkswagen Golf: 2 225 авто (-430);
  3. Skoda Octavia: 1 960 авто (-555);
  4. Renault Megane: 1 497 авто (-520);
  5. Daewoo Lanos: 1 489 авто (-238);
  6. Ford Focus: 1 268 авто (-425);
  7. Skoda Fabia: 1 177 авто (-153);
  8. Toyota Camry: 1 056 авто (-87);
  9. Chevrolet Aveo: 1 032 авто (-212);
  10. Audi A6: 1 021 авто (-181).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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