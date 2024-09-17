Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують — Finance.ua

Найпопулярніші легковики в Україні: що найчастіше купують
Протягом кількох місяців так звані «переписування» автівок істотно впливали на загальну картину ринку, оскільки визначити реальну кількість насправді куплених в Україні вживаних авто було фактично неможливо.
«Набуття чинності Законом № 3633-IX, який надав державі нові можливості для мобілізації транспортних засобів з 18 травня, спричинило значну хвилю реєстраційних дій, метою яких була формальна зміна власника», — кажуть експерти порталу Auto.Ria.
Однак до кінця літа активність істотно зменшилася: за підсумками серпня у базі даних Головного Сервісного центру МВС України з’явились близько 88 тисяч записів про зміну власників. Це майже на 15 тисяч менше, ніж їх було у липні (-14,5%). Тож можна сказати, що наприкінці літа внутрішній ринок авто повернувся до звичних обсягів (для порівняння, у лютому 2024 року кількість таких угод сягала 83,9 тисячі, у березні — 83,4 тисячі). А рік тому — у серпні 2023-го — машини з пробігом змінювали власників навіть частіше: тоді ГСЦ МВС зафіксував 92,1 тисячі угод.
Як йдеться в огляді, найпопулярнішим брендом авто з пробігом на внутрішньому ринку дедалі залишається Volkswagen, який випереджає найближчого переслідувача — марку Renault — більш ніж удвічі. Тим часом боротьба серед виробників за третю позицію виявилася запеклішою: вживані легковики ще семи різних брендів знайшли у серпні більш ніж по 4 тисячі нових власників.
Марки, які мали найбільший попит на внутрішньому ринку
за підсумками продажів авто з пробігом у серпні (проти вересня)
- Volkswagen: 10 799 авто (-2152);
- Renault: 4 945 авто (-1385);
- ВАЗ: 4 920 авто (-499);
- Skoda: 4 835 авто (-1044);
- BMW: 4 507 авто (-454);
- Toyota: 4 406 авто (-618);
- Ford: 4 205 авто (-1033);
- Audi: 4 072 авто (-475);
- Mercedes-Benz: 4 036 авто (-384);
- Hyundai: 3 870 авто (-648);
- Nissan: 3 741 авто (-438);
- Opel: 3 480 авто (-1025).
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Практично незмінними залишились і вподобання у «персональному» заліку моделей: попри втрату понад 7 сотень угод найпопулярнішим вживаним легковиком серпня в Україні став Volkswagen Passat, якого переслідує Golf. П’ятірку лідерів попиту за підсумками місяця довершили Skoda Octavia, Renault Megane та Daewoo Lanos.
Найпопулярніші легковики на внутрішньому ринку
за підсумками продажів авто з пробігом у серпні (проти вересня)
- Volkswagen Passat: 2 999 авто (-723);
- Volkswagen Golf: 2 225 авто (-430);
- Skoda Octavia: 1 960 авто (-555);
- Renault Megane: 1 497 авто (-520);
- Daewoo Lanos: 1 489 авто (-238);
- Ford Focus: 1 268 авто (-425);
- Skoda Fabia: 1 177 авто (-153);
- Toyota Camry: 1 056 авто (-87);
- Chevrolet Aveo: 1 032 авто (-212);
- Audi A6: 1 021 авто (-181).
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