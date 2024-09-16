ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні — Finance.ua

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ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні

Технології&Авто
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ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні
ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні
Вимушений спалах продажів нових легковиків у серпні, причиною якого став відкинутий врешті нардепами намір Уряду збільшити оподаткування під час першої реєстрації такої техніки, приніс рекордні підсумки майже в усіх сегментах українського автомобільного ринку.
«Навряд чи це дає підстави святкувати: не можна виключати, що літні рекорди „гикатимуться“ продавцям протягом наступних місяців, адже відкладений попит, який покупці могли „розтягувати“ ще якийсь час, неспіхом перебираючи варіанти, задоволений», — кажуть експерти Auto.Ria.
Як свідчить статистика, за підсумками серпня прихильники електричного транспорту придбали 1204 нові «електрички» — а це замалим не на чверть (+23%) більше, ніж у липні, та одразу на 75% більше за досягнення серпня минулого 2023 року (тоді в Україні продали 690 нових BEV).

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні

за підсумками продажу нових авто у серпні (проти липня):
  1. Honda M-NV: 174 нових електромобілі (-65);
  2. BYD Song Plus: 173 нових електромобілі (+40);
  3. Volkswagen ID.4 Crozz: 130 нових електромобілів (+44);
  4. Zeekr 001: 126 нових електромобілів (+58);
  5. Nissan Arya: 89 нових електромобілів (-29);
  6. Audi Q4 e-tron: 42 нових електромобілі (+19);
  7. Mercedes-Benz EQS: 39 нових електромобілів (+33);
  8. BYD Song L: 34 нових електромобілів (+11);
  9. BYD Seagull: 29 нових електромобілів (+20);
  10. MG 4: 27 нових електромобілів (без змін);
  11. BYD Yuan Plus: 25 нових електромобілів (-3);
  12. Volkswagen ID.6 Crozz: 24 нових електромобілі (+9);
    Volvo EX30: 24 нових електромобілі (+8);
  13. Honda e: NS1: 23 нових електромобілі (-3);
  14. Audi Q8 e-tron: 12 нових електромобілів (+5);
    BYD Tang: 12 нових електромобілів (-1);
    MG ZS EV: 12 нових електромобілів (+9);
    Volvo C40 Recharge: 12 нових електромобілів (+9);
  15. Mercedes-Benz EQE SUV: 9 нових електромобілів (+5);
    Zeekr X: 9 нових електромобілів (-2).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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