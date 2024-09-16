ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні — Finance.ua

ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні
Вимушений спалах продажів нових легковиків у серпні, причиною якого став відкинутий врешті нардепами намір Уряду збільшити оподаткування під час першої реєстрації такої техніки, приніс рекордні підсумки майже в усіх сегментах українського автомобільного ринку.
«Навряд чи це дає підстави святкувати: не можна виключати, що літні рекорди „гикатимуться“ продавцям протягом наступних місяців, адже відкладений попит, який покупці могли „розтягувати“ ще якийсь час, неспіхом перебираючи варіанти, задоволений», — кажуть експерти Auto.Ria.
Як свідчить статистика, за підсумками серпня прихильники електричного транспорту придбали 1204 нові «електрички» — а це замалим не на чверть (+23%) більше, ніж у липні, та одразу на 75% більше за досягнення серпня минулого 2023 року (тоді в Україні продали 690 нових BEV).
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні
за підсумками продажу нових авто у серпні (проти липня):
- Honda M-NV: 174 нових електромобілі (-65);
- BYD Song Plus: 173 нових електромобілі (+40);
- Volkswagen ID.4 Crozz: 130 нових електромобілів (+44);
- Zeekr 001: 126 нових електромобілів (+58);
- Nissan Arya: 89 нових електромобілів (-29);
- Audi Q4 e-tron: 42 нових електромобілі (+19);
- Mercedes-Benz EQS: 39 нових електромобілів (+33);
- BYD Song L: 34 нових електромобілів (+11);
- BYD Seagull: 29 нових електромобілів (+20);
- MG 4: 27 нових електромобілів (без змін);
- BYD Yuan Plus: 25 нових електромобілів (-3);
- Volkswagen ID.6 Crozz: 24 нових електромобілі (+9);
Volvo EX30: 24 нових електромобілі (+8);
- Honda e: NS1: 23 нових електромобілі (-3);
- Audi Q8 e-tron: 12 нових електромобілів (+5);
BYD Tang: 12 нових електромобілів (-1);
MG ZS EV: 12 нових електромобілів (+9);
Volvo C40 Recharge: 12 нових електромобілів (+9);
- Mercedes-Benz EQE SUV: 9 нових електромобілів (+5);
Zeekr X: 9 нових електромобілів (-2).
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