ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні — Finance.ua

ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні Сьогодні 20:09 — Технології&Авто

ТОП-15 нових електромобілів, які мали попит у серпні

Вимушений спалах продажів нових легковиків у серпні, причиною якого став відкинутий врешті нардепами намір Уряду збільшити оподаткування під час першої реєстрації такої техніки, приніс рекордні підсумки майже в усіх сегментах українського автомобільного ринку.

«Навряд чи це дає підстави святкувати: не можна виключати, що літні рекорди „гикатимуться“ продавцям протягом наступних місяців, адже відкладений попит, який покупці могли „розтягувати“ ще якийсь час, неспіхом перебираючи варіанти, задоволений», — кажуть експерти Auto.Ria.

Як свідчить статистика, за підсумками серпня прихильники електричного транспорту придбали 1204 нові «електрички» — а це замалим не на чверть (+23%) більше, ніж у липні, та одразу на 75% більше за досягнення серпня минулого 2023 року (тоді в Україні продали 690 нових BEV).

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні

за підсумками продажу нових авто у серпні (проти липня):

Honda M-NV: 174 нових електромобілі (-65); BYD Song Plus: 173 нових електромобілі (+40); Volkswagen ID.4 Crozz: 130 нових електромобілів (+44); Zeekr 001: 126 нових електромобілів (+58); Nissan Arya: 89 нових електромобілів (-29); Audi Q4 e-tron: 42 нових електромобілі (+19); Mercedes-Benz EQS: 39 нових електромобілів (+33); BYD Song L: 34 нових електромобілів (+11); BYD Seagull: 29 нових електромобілів (+20); MG 4: 27 нових електромобілів (без змін); BYD Yuan Plus: 25 нових електромобілів (-3); Volkswagen ID.6 Crozz: 24 нових електромобілі (+9);

Volvo EX30: 24 нових електромобілі (+8); Honda e: NS1: 23 нових електромобілі (-3); Audi Q8 e-tron: 12 нових електромобілів (+5);

BYD Tang: 12 нових електромобілів (-1);

MG ZS EV: 12 нових електромобілів (+9);

Volvo C40 Recharge: 12 нових електромобілів (+9); Mercedes-Benz EQE SUV: 9 нових електромобілів (+5);

Zeekr X: 9 нових електромобілів (-2).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.