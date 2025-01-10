День финансов: 3 млрд евро от замороженных активов рф, максимальное пособие по безработице, рейтинг карт с кешбэком — Finance.ua

День финансов: 3 млрд евро от замороженных активов рф, максимальное пособие по безработице, рейтинг карт с кешбэком Сегодня 17:45

Пятница, 10 января. Сколько должна стоить «Київська перепічка» и какую карту с кешбэком лучше выбрать?

Первые 3 млрд евро от замороженных активов рф. Сегодня в госбюджет Сегодня в госбюджет поступило 3 млрд евро. ЕС впервые направил средства Украине, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов рф. Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать по частям до конца 2025 года.

Пакеты поддержки на $2 миллиарда. Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» были достигнуты договоренности о дополнительных пакетах поддержки на 2 миллиарда долларов, Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» были достигнуты договоренности о дополнительных пакетах поддержки на 2 миллиарда долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Помощь Украине от США. С учетом нового пакета военной помощи Украине стоимостью $500 млн, о выделении которого 9 января объявил министр обороны США Ллойд Остин, в распоряжении администрации президента Джо Байден С учетом нового пакета военной помощи Украине стоимостью $500 млн, о выделении которого 9 января объявил министр обороны США Ллойд Остин, в распоряжении администрации президента Джо Байден остается неиспользованными около $3,8 млрд на программу PDA.

Позже представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер ответил , почему не использовали все средства, одобренные Конгрессом.

Отделения банков. По состоянию на 1 января 2025 года в Украине По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 5011 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 127. Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке — 1150. Государственный ПриватБанк находится на втором месте — 1 107 отделений.

Кстати, карточные продукты, которые предлагают клиентам украинские банки, имеют как ряд схожих параметров, так и свои индивидуальные отличия. Чаще всего банк стремится сделать что-то особенное, что заинтересует клиента и повлияет на решение приобрести именно его карту. Что предлагают крупнейшие украинские банки, рассказываем в новом материале:

Также Finance.ua обновил рейтинг кредитных карт с кешбэком. Такие карты сочетают в себе сразу несколько функций, упрощающих жизнь их владельцам. Какая же из них лучше:

Зарплаты в Украине. Минэкономики Минэкономики привело данные Госстата, согласно которым самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она за год выросла с 30 867 грн в месяц до 50 752 грн. Самая низкая зарплата в сфере «Образование» — 13 970 грн. Несмотря на подавленную экономическую активность предприятий в условиях военного положения, в 2022—2024 годах наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных.

Добавим, что во всех странах Европейского союза без исключения размер минимальной заработной платы значительно выше, чем в Украине. Самый маленький разрыв в «минималке» у Украины с Болгарией. Как найти работу в Германии и какие требования предъявляет немецкий рынок труда — рассказываем здесь

Со своей стороны специалисты robota.ua подготовили подборку отдаленных вакансий.

В то же время, СEO Львовского IT-кластера Степан Веселовский считает , что при оптимистическом сценарии из Украины уедет 19 000−20 000 представителей ІТ-индустрии. Это 8% всего человеческого капитала украинской ІТ-отрасли. В худшем случае эта цифра может составить 74 000−75 000. Это треть отрасли.

Максимальное пособие по безработице. С 1 января 2025 г. в Украине С 1 января 2025 г. в Украине установили максимальное пособие по безработице в размере 8 тыс. и увеличили компенсацию работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. По итогам 2024 года благодаря программе компенсаций было трудоустроено 2 тыс. людей с инвалидностью I и II группы. Сумма компенсаций работодателям составила 130 млн грн.

Белая книга реформирования пенсионной системы. НКЦБФР НКЦБФР одобрила Белую книгу реформирования системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения в Украине. Целью Комиссия является создание стабильной и эффективной системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения.

Также НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов.

Прогноз курса на конец 2025 года. Инвестиционный банкир Сергей Фурса Инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует , что курс доллара в 2025 году продолжит расти.

Фото и видео нарушений в Дії. В приложении «Дія» В приложении «Дія» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее штрафы приходили только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще фото и видео.

Индекс «Київської перепічки». В 2010 году стоимость пирожков составляла 4 грн 50 коп., а сегодня ее цена достигла 50 грн. Это означает, что цена продукта выросла на 1011% - более чем в десять раз. Согласно анализу инфляционных процессов последнего десятилетия через призму легендарного фастфуда, его цена В 2010 году стоимость пирожков составляла 4 грн 50 коп., а сегодня ее цена достигла 50 грн. Это означает, что цена продукта выросла на 1011% - более чем в десять раз. Согласно анализу инфляционных процессов последнего десятилетия через призму легендарного фастфуда, его цена составляла бы 23 гривны, если бы ее стоимость корректировалась по индексу инфляции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.