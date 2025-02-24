День финансов: 16-й пакет санкций против рф, финансовая помощь партнеров, рекордные донаты — Finance.ua

День финансов: 16-й пакет санкций против рф, финансовая помощь партнеров, рекордные донаты Сегодня 17:45

В понедельник, 24 февраля, в день третьей годовщины начала полномасштабной войны, многие страны заявили о непоколебимой поддержке Украины. В частности, были выделены новые пакеты военной помощи и новые пакеты санкций.

16-й пакет санкций против россии. Европейский Союз Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против рф. Новые ограничения направлены на так называемый «теневой флот» россии, операторов опасных нефтяных танкеров, банки, которые помогают обходить санкции, и пропагандистские медиа.

Британия ввела самый большой пакет санкций против рф. Великобритания Великобритания объявила о ведении крупнейшего пакета санкций против рф с начала полномасштабной войны, а также о выделении для Украины крупного пакета военной поддержки. Так, Британия предоставит 4,5 млрд фунтов (около 5,55 млрд долларов США. — Ред.) военной помощи — больше, чем когда-либо прежде.

Глава правительства Испании Педро Санчес объявил о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году.

Норвегия выделит 3,5 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году, 1 млрд евро — на гуманитарную поддержку, 300 млн евро — на энергетику, еще 300 млн евро — на развитие промышленности.

Канада передаст Украине $5 миллиардов из доходов от замороженных активов рф. Премьер Канады объявил, что Киев получит дополнительные 25 боевых машин пехоты LAV III и другие виды вооружения.

Правительство Австралии также объявило о введении крупнейшего пакета санкций против рф.

Поддержка от ЕС. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Европейский Союз вместе со странами-членами ЕС С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Европейский Союз вместе со странами-членами ЕС предоставили Украине более 134 млрд евро экономической, гуманитарной и военной поддержки. В прошлом году ЕС поддержал решение о создании инструмента Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро, из которых уже привлечено уже 16 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж в объеме 3,5 млрд евро.

Более 800 тыс. новых ФЛП и юрлиц. По По данным YouControl. Market, за три года большой войны украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛП и юридических лиц. Из них 104 тыс. — юридических лиц и 769 тыс. — ФЛП. В то же время 599 472 хозяйствующих субъекта прекратили деятельность.

Как свидетельствуют данные опроса ЕБА, потери бизнеса от войны остаются существенными. По состоянию на начало 2025 г. для 25% компаний они составляют до $1 млн. 24% компаний сообщили о потерях в диапазоне $1−10 млн, и 16% - о потерях более $10 млн.

Сборы крупнейших фондов Украины. По По данным Опендатабот, в 2024 году три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали более 24 млрд грн. Это на 28% больше, чем в 2023 году. За первые месяцы 2025 года фондам задонатили почти столько же, как за весь 2023 год: 15,7 млрд грн против 18,7 млрд грн.

Дата вступления Украины в ЕС. Вступление Украины в Европейский Союз необходимо ускорить. Украина должна стать полноправным членом через пять лет, Вступление Украины в Европейский Союз необходимо ускорить. Украина должна стать полноправным членом через пять лет, считает президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, открытие первого кластера переговоров можно сделать уже несколько недель.

Системные опасности для банков в 2025 году. Во время войны украинские банки столкнулись со многими новыми вызовами: дефицитом кадров, инфляцией расходов, сохранением капитала и т. д. Об этом Во время войны украинские банки столкнулись со многими новыми вызовами: дефицитом кадров, инфляцией расходов, сохранением капиталаОб этом в ходе FinYear 2025 рассказали представители банков. Мелким банкам сейчас нелегко, потому что нужно конкурировать с крупными банками.

Также украинские банкиры отреагировали на старт работы Revolut в Украине.

НБУ работает над «Белой книгой». Национальный банк Украины Национальный банк Украины работает над Белой книгой и рекомендациями по имплементации финансовыми учреждениями ESG (Environmental, Social, and Governance) политик. Как рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, регулятор пообещал банкам уже в этом году выпустить основательные методологические рекомендации по имплементации этих стандартов во всех банковских политиках при оценке рисков.

Отметим, что в последние годы в Украине активно обсуждается идея создания банка на базе Укрпочты. Этот вопрос особенно актуален из-за необходимости обеспечения финансовой доступности для населения отдаленных регионов. В новой статье расскажем о том, что известно об этом возможном соглашении:

Кадровый голод. В Государственном центре занятости В Государственном центре занятости назвали сферы экономики, где в 2024 году ощущался самый большой дефицит работников. Наибольший дефицит кадров в Украине был в сфере образования, там требовалось около 25 тысяч человек. На втором месте — перерабатывающая промышленность — 9 тысяч вакансий. На третьем — сфера размещения и питания с тремя тысячами человек.

Варианты сделки по «редкоземам». Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что США предлагали Украине несколько вариантов соглашения по редкоземельным металлам. Однако в соглашении не были указаны гарантии безопасности Украины.

Также Зеленский рассказал, что ему не поступали намеки на возможность отключения в Украине терминалов спутниковой интернет-системы Starlink Илона Маска, информация о чем появилась в медиа, но сообщил, что Украина готовится для возможности такого развития событий.

Бронирование работников. Правительство Правительство планирует продлить срок получения субъектами ведения статуса критичности и бронирования военнообязанных сотрудников до 31 марта 2025 года.

Памятная монета «Тримаймо стрій!». К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Национальный банк К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Национальный банк отчеканил новую памятную монету «Тримаймо стрій!». Ее номинал — 5 гривен, изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Фото: НБУ

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