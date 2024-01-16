Давос-2024: главное со Всемирного экономического форума — Finance.ua

Давос-2024: главное со Всемирного экономического форума Сегодня 15:55

Давос-2024: главное со Всемирного экономического форума

В понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (WEF).

О событии. Это уже 54-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума, который продлится до 19 января. В этом году спикеров и посетителей мероприятия объединила тема «Восстановление доверия», необходимая для сосредоточения на фундаментальных принципах доверия, включая прозрачность, последовательность и подотчетность.

Как отмечается в пресс-релизе, в WEF примут участие более 100 представителей правительств со всего мира, всех основных международных организаций, 1 000 компаний-партнеров Форума, а также лидеры гражданского общества, ведущие эксперты, молодежь, социальные предприниматели и СМИ.

Программа форума будет состоять из четырех взаимосвязанных приоритетов: «Достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире», «Создание роста и рабочих мест для новой эры», «Искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества» и «Долгосрочная стратегия климата, природы и энергии».

О чем говорят в Давосе в этом году?

Finance.ua собрал главные новости, в частности, об Украине и ее экономике, которые прозвучали во время Всемирного экономического форума-2024.

Прогнозы по мировой экономике. Темпы роста мировой экономики Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2024 году — так считают более половины (56%) главных экономистов компаний, опрошенных в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Остальные респонденты ожидают сохранения темпов роста мирового ВВП на уровне 2023 года или их ускорения.

Пять самых богатых людей удвоили состояние, а пять миллиардов человек стали беднее. С 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира С 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое и составило 869 млрд долларов. Речь идет о генеральном директоре Tesla Илоне Маске, главе LVMH Бернаре Арно, Джеффе Безосе из Amazon, соучредителе Oracle Ларри Эллисоне и инвесторе Уоррене Баффете. В то же время, согласно отчету, пять миллиардов человек стали беднее.

Представлена ​​Формула мира в Украине. В Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. На ней было представлено более 80 государств и международных организаций. Там же В Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. На ней было представлено более 80 государств и международных организаций. Там же презентовали еще пять пунктов Формулы мира в Украине.

К слову, Украина инициировала создание Международной рабочей группы по наработке механизма вывода российских войск с украинских территорий. Ее в Давосе представил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Еврокомиссия предостерегла ослабление поддержки Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла Запад от ослабления поддержки Украины оружием и финансами. По ее словам, Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы Киев добился успеха в войне против россии.

Главные глобальные опасности. В этом году «дезинформация и дезинформирование» заняли В этом году «дезинформация и дезинформирование» заняли первое место среди угроз , с которыми столкнется мировая экономика в краткосрочной перспективе. Опасения по поводу здоровья планеты доминируют в прогнозах на ближайшее десятилетие, и эта тенденция уже прослеживалась в предыдущих опросах.

Зеленский пригласил крупный бизнес инвестировать и восстанавливать Украину. Президент Украины на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе принял участие во встрече «Руководители крупного бизнеса — Украине». Он Президент Украины на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе принял участие во встрече «Руководители крупного бизнеса — Украине». Он пригласил представителей бизнеса инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении.

Также президент в рамках своего визита на ВЭФ встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил ситуацию на поле боя. Стороны также обсудили другие оборонные нужды Украины.

Презентация Минцифры в Давосе. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины представило свои цифровые реформы, в частности электронные акцизы и растаможку автомобилей через приложение «Дія».

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