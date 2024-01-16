Давос-2024: главное со Всемирного экономического форума — Finance.ua

Давос-2024: главное со Всемирного экономического форума
В понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (WEF).
О событии. Это уже 54-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума, который продлится до 19 января. В этом году спикеров и посетителей мероприятия объединила тема «Восстановление доверия», необходимая для сосредоточения на фундаментальных принципах доверия, включая прозрачность, последовательность и подотчетность.
Как отмечается в пресс-релизе, в WEF примут участие более 100 представителей правительств со всего мира, всех основных международных организаций, 1 000 компаний-партнеров Форума, а также лидеры гражданского общества, ведущие эксперты, молодежь, социальные предприниматели и СМИ.
Программа форума будет состоять из четырех взаимосвязанных приоритетов: «Достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире», «Создание роста и рабочих мест для новой эры», «Искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества» и «Долгосрочная стратегия климата, природы и энергии».
О чем говорят в Давосе в этом году?
Finance.ua собрал главные новости, в частности, об Украине и ее экономике, которые прозвучали во время Всемирного экономического форума-2024.
Прогнозы по мировой экономике. Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2024 году — так считают более половины (56%) главных экономистов компаний, опрошенных в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Остальные респонденты ожидают сохранения темпов роста мирового ВВП на уровне 2023 года или их ускорения.
Пять самых богатых людей удвоили состояние, а пять миллиардов человек стали беднее. С 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое и составило 869 млрд долларов. Речь идет о генеральном директоре Tesla Илоне Маске, главе LVMH Бернаре Арно, Джеффе Безосе из Amazon, соучредителе Oracle Ларри Эллисоне и инвесторе Уоррене Баффете. В то же время, согласно отчету, пять миллиардов человек стали беднее.
Представлена Формула мира в Украине. В Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. На ней было представлено более 80 государств и международных организаций. Там же презентовали еще пять пунктов Формулы мира в Украине.
- К слову, Украина инициировала создание Международной рабочей группы по наработке механизма вывода российских войск с украинских территорий. Ее в Давосе представил Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Еврокомиссия предостерегла ослабление поддержки Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла Запад от ослабления поддержки Украины оружием и финансами. По ее словам, Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы Киев добился успеха в войне против россии.
Главные глобальные опасности. В этом году «дезинформация и дезинформирование» заняли первое место среди угроз, с которыми столкнется мировая экономика в краткосрочной перспективе. Опасения по поводу здоровья планеты доминируют в прогнозах на ближайшее десятилетие, и эта тенденция уже прослеживалась в предыдущих опросах.
Зеленский пригласил крупный бизнес инвестировать и восстанавливать Украину. Президент Украины на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе принял участие во встрече «Руководители крупного бизнеса — Украине». Он пригласил представителей бизнеса инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении.
- Также президент в рамках своего визита на ВЭФ встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил ситуацию на поле боя. Стороны также обсудили другие оборонные нужды Украины.
Презентация Минцифры в Давосе. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины представило свои цифровые реформы, в частности электронные акцизы и растаможку автомобилей через приложение «Дія».
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