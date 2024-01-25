День фінансів: зміна облікової ставки, зростання ВВП, що буде з економікою в наступні три роки — Finance.ua

День фінансів: зміна облікової ставки, зростання ВВП, що буде з економікою в наступні три роки
У четвер, 25 січня, Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки та повідомив, що буде з економікою України в наступні три роки та після війни. Також у Нацбанку припускають, що наступного року в Україну повернуться близько 400 тисяч мігрантів.
НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів. Національний банк України погіршив прогноз зростання міжнародних резервів з 44,7 млрд доларів до 40,4 млрд доларів за результатами 2024 року.
- В НБУ розповіли, які зміни чекають на фінансовий ринок після запуску відкритого банкінгу.
- Також НБУ випустив пам’ятну медаль, присвячену Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції.
- При цьому в Нацбанку вказали на важливий нюанс при купівлі доларів.
Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року. За попередніми оперативними оцінками, реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.
Ситуація з кредитами зміниться. Видача кредитів малому та середньому бізнесу (МСБ) в Україні допомагає розвиватися всьому ринку кредитування. У 2024 році нові кредити МСБ можуть становити до 70% від загального обсягу виданих банками позик, проте їх розподіл за пільговими держпрограмами зміниться.
Індексація пенсій. Уряд України планує ухвалити рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Водночас дані для розрахунку розміру підвищення будуть відомі в середині лютого. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
Кому платять найбільші та найменші зарплати в Україні. Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,1% до 36 877 гривень на місяць.
Де найдорожче орендувати квартиру. Коли йдеться про найвищі ціни на оренду квартир, то багатьом на думку одразу на думку спадає Київ. Проте насправді лідером за вартістю є інше місто.
Податок на нерухомість у 2024 році. Податок на нерухомість в Україні - це обов’язковий платіж, який власники нерухомого майна зобов’язані сплачувати до бюджету. Проте деяким категоріям громадян сплачувати цей податок не потрібно.
Суд ухвалив стягнути з рф 1,9 млрд грн. 23 січня 2024 року Господарський суд м. Києва ухвалив рішення про стягнення з рф в особі міністерства юстиції російської федерації понад 1,9 млрд грн шкоди, завданої діями держави-агресора ПАТ «Комерційний банк «Український фінансовий світ».
Новий закон про мобілізацію. У Верховній Раді України очікують, що новий законопроєкт щодо мобілізації буде збалансований та більш сфокусований на мотиваційній частині для тих, хто має бути мобілізований. Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
У Києві директор підприємства поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 млн. Директору приватного підприємства, який поставив Збройним силам України неякісний одяг на 25 мільйонів гривень, оголосили підозру. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора. За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у місті Києві на поставку зимового форменого одягу для захисників України.
- При цьому Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ.
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