Як правильно зареєструвати місце проживання дитини-ВПО: роз’яснення та міфи — Finance.ua

Як правильно зареєструвати місце проживання дитини-ВПО: роз’яснення та міфи Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Як правильно зареєструвати місце проживання дитини-ВПО: роз’яснення та міфи, Фото: freepik

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» роз’яснили , як правильно зареєструвати місце проживання дитини-ВПО, а також спростували поширені міфи.

Реєстрація місця проживання і реєстрація фактичного місця проживання ВПО — це тотожні поняття.

Це міф. Отримуючи довідку ВПО та декларуючи своє фактичне місце проживання, людина не змінює своєї «прописки», вона лише повідомляє уповноважені органи, що у зв’язку з переміщенням вона проживатиме за конкретною адресою.

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Від цього залежить, який орган соцзахисту нараховуватиме і виплачуватиме внутрішньо переміщеній особі допомогу на проживання, інші вид соц. допомог тощо.

Із заявою про отримання довідки ВПО для дитини до 14 років можуть звернутися лише батьки.

Це також міф. Із заявою може звернутися один з її батьків / законних представників.

Якщо ж така дитина перемістилася без супроводу батьків / законних представників, заяву про взяття її на облік як ВПО та для отримання довідки може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

«Перепрописати» дитину до 14 років можуть тільки батьки/законні представники.

Це правда. Водночас необхідна згода другого з батьків / законних представників дитини.

«Перепрописати» дитину до 14 років можна лише за місцем реєстрації одного з батьків/законних представників.

Це також правда. Але для дітей віком від 14 до 18 р. діють інші правила.

Дитина віком від 14 р. самостійно декларує місце свого проживання за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання батьків / законних представників чи одного з них.

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Дитина віком від 14 р. самостійно декларує місце свого проживання за адресою іншого житла, ніж задеклароване / зареєстроване місце проживання її батьків / законних представників, за згодою батьків / законних представників чи одного з них.

У разі декларування місця проживання у гуртожитку на період здобуття освіти така згода не надається.

Довідка Finance.ua:

з середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від держави;

допомога ВПО за пошкоджене житло не призначається уповноваженій особі або отримувачу, які зареєстрували/задекларували місце свого проживання у житловому приміщенні/частині житлового приміщення, що зруйновані або пошкоджені внаслідок воєнних дій після факту їх пошкодження чи руйнування.

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