У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року — Finance.ua

У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів назвала найпроблемніші товари, які були виявлені у 2024 році відповідно до даних міжнародної системи RAPEX.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Які товари виявилися найнебезпечнішими
Згідно з даними міжнародної системи, найбільш небезпечними товарами виявилися іграшки з токсичними речовинами або дрібними деталями, небезпечними для дітей.
Електричне та електронне обладнання, яке становить ризик займання чи ураження електричним струмом.
А також освітлювальні пристрої, що не відповідають нормам випромінювання.
Зазначається, що спеціалісти Держпродспоживслужби впродовж 2024 року здійснили понад 900 перевірок характеристик продукції, у результаті яких було виявлено понад 746 тисяч одиниць ламп із неспрямованим випромінюванням і понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідають вимогам безпеки та могли становити ризик для здоров’я споживачів.
«Продукція, що не відповідає встановленим вимогам, класифікується як така, що має високий ступінь ризику. Це особливо стосується товарів, призначених для вразливих груп споживачів — дітей, вагітних жінок, осіб похилого віку, а також продукції, яка містить небезпечні хімічні або біологічні речовини», — акцентували у Держпродспоживслужбі.
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