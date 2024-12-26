У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року — Finance.ua

У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року Сьогодні 20:04

У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів назвала найпроблемніші товари, які були виявлені у 2024 році відповідно до даних міжнародної системи RAPEX.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Які товари виявилися найнебезпечнішими

Згідно з даними міжнародної системи, найбільш небезпечними товарами виявилися іграшки з токсичними речовинами або дрібними деталями, небезпечними для дітей.

Електричне та електронне обладнання, яке становить ризик займання чи ураження електричним струмом.

А також освітлювальні пристрої, що не відповідають нормам випромінювання.

Зазначається, що спеціалісти Держпродспоживслужби впродовж 2024 року здійснили понад 900 перевірок характеристик продукції, у результаті яких було виявлено понад 746 тисяч одиниць ламп із неспрямованим випромінюванням і понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідають вимогам безпеки та могли становити ризик для здоров’я споживачів.

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«Продукція, що не відповідає встановленим вимогам, класифікується як така, що має високий ступінь ризику. Це особливо стосується товарів, призначених для вразливих груп споживачів — дітей, вагітних жінок, осіб похилого віку, а також продукції, яка містить небезпечні хімічні або біологічні речовини», — акцентували у Держпродспоживслужбі.

Укрінформ За матеріалами:

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