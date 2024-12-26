У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року

18
У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року
У Держпродспоживслужбі визначили найпроблемніші товари 2024 року
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів назвала найпроблемніші товари, які були виявлені у 2024 році відповідно до даних міжнародної системи RAPEX.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Які товари виявилися найнебезпечнішими

Згідно з даними міжнародної системи, найбільш небезпечними товарами виявилися іграшки з токсичними речовинами або дрібними деталями, небезпечними для дітей.
Читайте також
Електричне та електронне обладнання, яке становить ризик займання чи ураження електричним струмом.
А також освітлювальні пристрої, що не відповідають нормам випромінювання.
Зазначається, що спеціалісти Держпродспоживслужби впродовж 2024 року здійснили понад 900 перевірок характеристик продукції, у результаті яких було виявлено понад 746 тисяч одиниць ламп із неспрямованим випромінюванням і понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідають вимогам безпеки та могли становити ризик для здоров’я споживачів.
Читайте також
«Продукція, що не відповідає встановленим вимогам, класифікується як така, що має високий ступінь ризику. Це особливо стосується товарів, призначених для вразливих груп споживачів — дітей, вагітних жінок, осіб похилого віку, а також продукції, яка містить небезпечні хімічні або біологічні речовини», — акцентували у Держпродспоживслужбі.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.