Какао-боби стали найприбутковішим товаром 2024 року, обійшовши Bitcoin — Finance.ua

Какао-боби стали найприбутковішим товаром 2024 року, обійшовши Bitcoin Сьогодні 20:30 — Світ

Какао-боби стали найприбутковішим товаром 2024 року, обійшовши Bitcoin

Какао-боби стали найприбутковішим серед основних сировинних товарів у 2024 році, перевершивши навіть Bitcoin та фондовий ринок США.

Про це пише MarketWatch.

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Вартість какао з постачанням у березні сягнула $11 954 за метричну тонну, що означає зростання майже на 185% з початку року. Для порівняння, біткоїн подорожчав на 128%, а індекс S&P 500 — лише на 25%.

Ознак того, що це ралі закінчиться, поки що немає: 2023−2024 сільськогосподарський рік завершився із найбільшим за останні 60 років дефіцитом пропозиції какао-бобів.

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