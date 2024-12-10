Ціни на какао сягнули 7-місячного максимуму — Finance.ua

Ціни на какао сягнули 7-місячного максимуму Вчора 21:35

Ф’ючерси на какао досягли найвищого рівня за останні сім місяців, оскільки перспективи виробництва какао в Західній Африці погіршуються, що ставить під загрозу світові поставки в період історично низьких запасів.

Про це повідомляє Bloomberg

Найактивніший контракт подорожчав на 6,1% до $10 454 за тонну, що є найвищим показником з 29 квітня. Ф’ючерси повернулися до максимумів, досягнутих на початку цього року, після несприятливих погодних умов в Кот-д'Івуарі та Гані, які є найбільшими виробниками какао.

Ключові регіони вирощування в Західній Африці вступили в сезонний період Харматтан (атмосферне явище у Західній Африці), який може висушити ґрунт і завдати шкоди посівам. За прогнозами синоптика Maxar Technologies Inc., зниження вологості ґрунту і мінімальна кількість дощів не сприятимуть зростанню врожаю в середині року.

Укрінформ За матеріалами:

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