Ціни на какао сягнули 7-місячного максимуму — Finance.ua
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Ціни на какао сягнули 7-місячного максимуму

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Ф’ючерси на какао досягли найвищого рівня за останні сім місяців, оскільки перспективи виробництва какао в Західній Африці погіршуються, що ставить під загрозу світові поставки в період історично низьких запасів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Найактивніший контракт подорожчав на 6,1% до $10 454 за тонну, що є найвищим показником з 29 квітня. Ф’ючерси повернулися до максимумів, досягнутих на початку цього року, після несприятливих погодних умов в Кот-д'Івуарі та Гані, які є найбільшими виробниками какао.
Ключові регіони вирощування в Західній Африці вступили в сезонний період Харматтан (атмосферне явище у Західній Африці), який може висушити ґрунт і завдати шкоди посівам. За прогнозами синоптика Maxar Technologies Inc., зниження вологості ґрунту і мінімальна кількість дощів не сприятимуть зростанню врожаю в середині року.
За матеріалами:
Укрінформ
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