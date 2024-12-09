В Україну з початку року завезли товарів на понад $60 мільярдів — Finance.ua

В Україну з початку року завезли товарів на понад $60 мільярдів Вчора 19:15 — Казна та Політика

В Україну з початку року завезли товарів на понад $60 мільярдів

Протягом січня-листопада 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а експортували — на $38,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це повідомила Державна митна служба.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-листопаді 2024 року склало 0,51 дол./кг, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $13 млрд;

Польща — $6,3 млрд;

Німеччина — $4,8 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $4,4 млрд;

Іспанії — на $2,7 млрд;

Німеччини — на $2,7 млрд.

Інфографіка: customs.gov.ua

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $22,2 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 155,5 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $10,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 79,6 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $8,2 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 142,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $22,6 млрд

метали та вироби з них — $4,1 млрд

машини, устаткування та транспорт — $3,2 млрд

За 11 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 270,3 млн грн.

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