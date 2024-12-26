Хто має право орендувати землю сільськогосподарського призначення в Україні — Finance.ua

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Хто має право орендувати землю сільськогосподарського призначення в Україні

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Хто має право орендувати землю сільськогосподарського призначення в Україні
Хто має право орендувати землю сільськогосподарського призначення в Україні
В Україні орендувати землю сільськогосподарського призначення можуть як фізичні, так і юридичні особи.
Про це повідомили у «Земельному фонді України».

Як громадяни можуть використовувати землю

Громадяни мають право використовувати землю для садівництва, городництва, ведення фермерського господарства або товарного сільськогосподарського виробництва.
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Основними орендарями є колективні сільськогосподарські підприємства, які орендують землю для товарного с/г виробництва. Вони часто також об’єднуються в спілки.
Сільськогосподарські науково-дослідні установи та навчальні заклади використовують земельні ділянки для навчання та досліджень.
Несільськогосподарські підприємства та об’єднання громадян орендують землю для підсобного сільського господарства, а оптові ринки розміщують свою інфраструктуру на таких ділянках.

Коли орендарі набувають права користування землею

Право користування земельною ділянкою орендарі набувають після підписання договору оренди.
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Факт передачі землі в оренду фіксується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Земля надається в користування разом із насадженнями та будівлями, що на ній розташовані.
Орендарі та суборендарі можуть передавати землю третім особам, зберігаючи її цільове призначення.
Документи, які засвідчують право користування земельною ділянкою:
  • договір про оренду земельної ділянки;
  • державні акти на право володіння землею;
  • витяги з реєстрів;
  • книги реєстрації землеволодінь і землекористувань.
Нагадаємо, в Україні діє механізм безоплатної приватизації земельних ділянок, але сам процес часто супроводжується витратами.
Це породжує нерозуміння серед громадян, оскільки будь-яка сплачена сума під час процедури сприймається як порушення принципу «безкоштовності».
За матеріалами:
Finance.ua
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