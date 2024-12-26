Хто має право орендувати землю сільськогосподарського призначення в Україні — Finance.ua

Хто має право орендувати землю сільськогосподарського призначення в Україні Сьогодні 19:34 — Нерухомість

Хто має право орендувати землю сільськогосподарського призначення в Україні

В Україні орендувати землю сільськогосподарського призначення можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Про це повідомили у «Земельному фонді України».

Як громадяни можуть використовувати землю

Громадяни мають право використовувати землю для садівництва, городництва, ведення фермерського господарства або товарного сільськогосподарського виробництва.

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Основними орендарями є колективні сільськогосподарські підприємства, які орендують землю для товарного с/г виробництва. Вони часто також об’єднуються в спілки.

Сільськогосподарські науково-дослідні установи та навчальні заклади використовують земельні ділянки для навчання та досліджень.

Несільськогосподарські підприємства та об’єднання громадян орендують землю для підсобного сільського господарства, а оптові ринки розміщують свою інфраструктуру на таких ділянках.

Коли орендарі набувають права користування землею

Право користування земельною ділянкою орендарі набувають після підписання договору оренди.

Факт передачі землі в оренду фіксується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Земля надається в користування разом із насадженнями та будівлями, що на ній розташовані.

Орендарі та суборендарі можуть передавати землю третім особам, зберігаючи її цільове призначення.

Документи, які засвідчують право користування земельною ділянкою:

договір про оренду земельної ділянки;

державні акти на право володіння землею;

витяги з реєстрів;

книги реєстрації землеволодінь і землекористувань.

Нагадаємо, в Україні діє механізм безоплатної приватизації земельних ділянок, але сам процес часто супроводжується витратами.

Це породжує нерозуміння серед громадян, оскільки будь-яка сплачена сума під час процедури сприймається як порушення принципу «безкоштовності».

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