З наступного року для жителів столиці Сербії громадський транспорт буде безкоштовним — Finance.ua

З наступного року для жителів столиці Сербії громадський транспорт буде безкоштовним Сьогодні 19:45 — Світ

З наступного року для жителів столиці Сербії громадський транспорт буде безкоштовним, Фото: freepik

З першого січня 2025 року громадський транспорт у місті Белград стане безоплатним для всіх мешканців.

Про це повідомив мер міста Олександр Шапіч.

Мер повідомив, що ця ініціатива є частиною реформи транспорту, яким «ніхто не займався з 90-х років»

Плани оновлення рухомого складу

Крім безоплатного проїзду, планують оновити весь рухомий склад. До кінця 2025 року всі автобуси будуть не старші двох років, нові трамваї замінять старі до 2026 року, а до 2027 року оновлять тролейбуси.

Варто зазначити, що у Белграді з населенням 1,7 мільйона людей, немає метрополітену і спостерігається високий рівень автомобілізації. Через це в місті багато заторів.

І, за словами мера, за останнє десятиліття кількість автомобілів збільшилась на 250 тисяч одиниць.

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Хоча влада обіцяла створити систему метро до 2030 року, проєкт зіштовхнувся з численними затримками, які зупинили його реалізацію.

Ще у 2000-х роках планували, що до 2012 року у Белграді з’явиться перша лінія метро, а до 2021 року — система ліній легкого метро з поїздами на шинному ходу, але цей проєкт скасували.

У 2018 році з’явився новий проєкт, який передбачав будівництво 43 станцій, інтегрованих із міським залізничним транспортом BG Voz.

У листопаді 2021 року почались підготовчі роботи для будівництва першого депо. А в грудні 2024 року влада Белграда та китайська компанія PowerChina підписали угоду на 720 мільйонів євро для реалізації першої фази Лінії один Белградського метро.

Хмарочос За матеріалами:

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